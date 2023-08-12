Карлос Сайнс: «Макларен» и «Мерседес» добились большого прогресса и оказались впереди. «Феррари» нужно начинать все заново»

Пилот «Феррари» подвел итоги первой половины сезона-2023.

Оценивая текущее положение команд, Сайнс отметил, что «Феррари» нужно прогрессировать, если команда хочет вернуться на второе по скорости место в пелотоне позади «Ред Булл».

«Если судить по двум последним гонкам – это « ». В среднем по сезону (второй по скорости командой) был «Мерседес», а если не они, то мы или « ».

Сейчас «Феррари» определенно находится не там, где нам бы хотелось быть. Да, у нас была пара сильных уик-эндов, в Канаде и Австрии, где мы, как кажется, двигались в верном направлении.

А вот два последних на данный момент этапа стали сюрпризом – в особенности после того, как мы увидели, что «Макларен» и « » добились большого прогресса и оказались впереди нас.

И теперь нужно начинать все заново, развивать машину и вернуться на прежние позиции. Ведь когда ты не так быстр, как хотелось бы, ты чаще ошибаешься и демонстрируешь не слишком высокую стабильность выступлений», – рассказал Сайнс.

Как дела в «Феррари»? Машину не бросят и частично возьмут на следующий год, команда далека до идеала, изменения не остановятся