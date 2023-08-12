Карлос Сайнс: «Макларен» и «Мерседес» добились большого прогресса и оказались впереди. «Феррари» нужно начинать все заново»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги первой половины сезона-2023.
Оценивая текущее положение команд, Сайнс отметил, что «Феррари» нужно прогрессировать, если команда хочет вернуться на второе по скорости место в пелотоне позади «Ред Булл».
«Если судить по двум последним гонкам – это «Макларен». В среднем по сезону (второй по скорости командой) был «Мерседес», а если не они, то мы или «Астон Мартин».
Сейчас «Феррари» определенно находится не там, где нам бы хотелось быть. Да, у нас была пара сильных уик-эндов, в Канаде и Австрии, где мы, как кажется, двигались в верном направлении.
А вот два последних на данный момент этапа стали сюрпризом – в особенности после того, как мы увидели, что «Макларен» и «Мерседес» добились большого прогресса и оказались впереди нас.
И теперь нужно начинать все заново, развивать машину и вернуться на прежние позиции. Ведь когда ты не так быстр, как хотелось бы, ты чаще ошибаешься и демонстрируешь не слишком высокую стабильность выступлений», – рассказал Сайнс.
Как дела в «Феррари»? Машину не бросят и частично возьмут на следующий год, команда далека до идеала, изменения не остановятся
Комментарии