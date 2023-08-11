Чжоу Гуаньюй: «Мне кажется, в следующем году на рынке пилотов может произойти очень много изменений»

Пилот «Альфа Ромео» рассказал о желании остаться в команде на длительный срок.

В следующем сезоне срок действия соглашения между « » и «Альфа Ромео» истечет. С 2026 года команда должна получить заводской статус и выступать под маркой « ».

При этом Чжоу признает, что в 2024 году на рынке пилотов могут произойти значительные изменения – именно тогда истекают большинство ныне действующих в «Ф-1» контрактов, в том числе Шарля Леклера, Серхио Переса, Карлоса Сайнса, Фернандо Алонсо, Эстебана Окона и Пьера Гасли.

«В отношении следующего года мы открыты для многих аспектов, хотя я бы предпочел остаться здесь (в «Заубере»). И хотя в следующем году команда уже не будет называться « », в 2026 году она должна получить заводской статус. Так что для меня очень важно оставаться здесь, показывать хорошие результаты и лучше вписаться в коллектив. Хотя за этот период возможны самые разные варианты – мне кажется, что в следующем году на рынке пилотов может произойти очень много изменений.

В прошлом году я, возможно, чуть больше беспокоился за свое место. Хотя в этом году пока ничего не было подтверждено и я ничего не подписывал, ситуация медленно движется нужную сторону, как и запланировано», – рассказал Чжоу.

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