Журналист Барретто о лучших гонщиках сезона: «Албон и Цунода борются за 3-е место»

Журналисты сайта «Формулы-1» выделили лучших пилотов первой половины сезона..

Лоренс Барретто назвал необычных претендентов на попадание в топ-3.

«Конечно, Макс Ферстаппен возглавляет список после десяти побед в 12 гонках. Фернандо вновь в своей грозной лучшей форме, так что занимает вторую строчку.

А затем, на мой взгляд, плотная борьба между и – Албон чуть впереди. За рулем « » он творит чудеса», – сообщил репортер.

Коллеги Лоренса также поделись мыслями.

Уилл Бакстон: «Ферстаппен, Алонсо, Хэмилтон. Трудно представить, что многие уйдут слишком в сторону от этой тройки. Между Хэмилтоном и Алонсо плотное противостояние, и пилот «Астон Мартин» с трудом побеждает за счет своей лихой формы в начале сезона – вопреки ожиданиям. Но никто не может тягаться с Ферстаппеном в этом году, он с каждой гонкой все ближе к совершенству».

Крис Медланд: «Очевидно, возглавляет список. Стоит лишь посмотреть, какие трудности у Серхио Переса, чтобы осознать, насколько хороши выступления [Ферстаппена].

Оскар Пиастри, несомненно, в топе после крайне впечатляющих выступлений на изначально неконкурентоспособной машине, которая теперь тоже среди лидеров. И назвал бы , который демонстрировал неуклонную стабильность, когда «Астон Мартин» позволяет заезжать на подиумы, и всегда выжимал каждый шанс».

Дэвид Тремейн: «Хочется сказать: Макс, Макс и Макс. Не его вина, что у него лучший болид, и он использует его фантастически. Несомненно, он возглавляет список. Не только из-за скорости – он стал гораздо расслабленнее, учитывает все факторы, а не просто чистую физику, и поэтому победы, как кажется, даются столь естественно. Следом Льюис и Фернандо, но отмечу и Ландо [Норриса] с Шарлем [Леклером]».

Алонсо и Хэмилтон – в топ-3 лучших гонщиков 1-й половины сезона-2023 по версии The Race, Албон выше Расселла

Уилл Бакстон: «Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки сезона-2023»