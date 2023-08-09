Уилл Бакстон: «Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки сезона-2023»

Репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон поделился смелым прогнозом на вторую часть сезона.

Бакстон полагает, что «Ред Булл» совершит то, что не удавалось никому в истории – победит во всех сезона. Более того, Уилл полагает, что во всех заездах сильнейшим окажется – таким образом, нидерландец одержит беспрецедентные 18 побед подряд, вдвое перебив текущий рекорд Себастьяна Феттеля. Кроме этого, Макс повторит достижение , который завершил все гонки сезона-2002 на подиуме.

«Ред Булл» выиграет все гонки, и, держу пари, Ферстаппен окажется на верхней ступени подиума после каждой из них. Если он и команда этого достигнут, мы должны будем по-настоящему отпраздновать это достижение. Действительно золотое.

С момента создания чемпионата ни одна команда не выигрывала все этапы сезона. Это стало бы легендарным рекордом, абсолютным зенитом команды. Идеальный сезон. Такого еще не было», – высказался Бакстон.

Коллега Уилла Крис Медланд, напротив, рассчитывает на разнообразие:

«Будет не одна команда помимо «Ред Булл» с победой в гонке, а две. Впереди трассы, где могут случиться неожиданности с погодой и условиями: в голову приходит Япония, и даже холодная ночная гонка в Лас-Вегасе. Если появятся два шанса для другого победителя, вряд ли им воспользуется одна и та же команда».

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