Ланс Стролл: «Гоняться в «Ф-1» через 12 дней после переломов – не то, чего хотели врачи, но я все равно это сделал. Иронизирую»

Ланс Стролл поделился воспоминаниями о стремительном восстановлении после травм.

Пилот «Астон Мартин» получил переломы запястий и пальца на руке незадолго до старта сезона-2023, пропустил предсезонные тесты, однако выступил на первом этапе в , заняв шестое место. Изначальный прогноз врачей предполагал, что канадец сможет вернуться к гонкам лишь на третьем этапе сезона, а полностью Ланс вылечился к концу мая.

«Что ж, гоняться в машине «Формулы-1» через 12 дней после переломов – не то, чего хотели бы мои врачи, но я все равно это сделал. Я иронизирую. Возращение вышло очень агрессивным, но я знал, что у нас хороший болид, хотел вернуться и чувствовал, что готов.

Первые несколько гонок получились отстойными, боль была сильной, но сейчас я чувствую себя намного лучше», – заявил Стролл.

Ланс также высказался о снижении конкурентоспособности «Астон Мартин» в последних гонках перед летним перерывом:

«Мы очень сильно начали сезон, со второй-третьей машиной в зависимости от трека. Но последние уик-энды сложились труднее, и есть кое-какие вещи, над которыми нужно поработать, чтобы вернуться туда, где мы хотим находиться.

Прибавки в скорости в поворотах и на прямых всегда идут на руку! Нет, конечно, дело в деталях. Надо работать над ограничениями машины – обычное дело. Баланс в поворотах, поиск дополнительной прижимной силы и все такое. У нас есть кое-какие идеи, и я с нетерпением жду второй части сезона».

Руководитель «Астон Мартин»: «Строллу не сильно везло в этом году. Команда знает, что на самом деле происходит»

Напарник Алонсо сломал руку за две недели до первой гонки «Ф-1». Пара болтов и терпение – и он одной зарулил в топ-6