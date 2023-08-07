Макс Ферстаппен: «Проблемы с видимостью под дождем в «Ф-1» были и будут всегда, арки не особо помогут. Было бы жаль не гоняться – как в NASCAR»
Макс Ферстаппен заявил, что решать проблемы с видимостью под дождем бессмысленно.
Кроме того, гонщик «Ред Булл» призвал «Формулу-1» не подражать NASCAR, где пилоты не выступают в дождевых условиях.
«Очень трудно решить такие проблемы. Спрей будет всегда. Колесные арки на машине «Формулы-1» не особо помогут. За машиной безопасности передо мной тоже сильный спрей. На автостраде такие же трудности.
Когда я пилотировал в «Формуле-3» и иногда был в середине пелотона, то также ничего не видел. Так было всегда. Спросите более старших гонщиков «Ф-1» – они тоже ничего не видели.
Конечно, случаются аварии с плохим исходом, и, естественно, начинаются разговоры. Но если так смотреть на ситуацию, под дождем гоняться нельзя, ведь проблемы с видимостью будут всегда.
Было бы жаль [не гоняться под дождем] – как в NASCAR, они тоже не выступают под дождем», – отметил двукратный чемпион мира.
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Уже с 2009 дождевых гонок в правильном понимании не стало - в Малайзии стояли с середины, ждали, когда просохнет. Так и не поехали.