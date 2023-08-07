Макс Ферстаппен: «Проблемы с видимостью под дождем в «Ф-1» были и будут всегда, арки не особо помогут. Было бы жаль не гоняться – как в NASCAR»

Теги Ред Булл Формула-1 NASCAR Формула-3 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен заявил, что решать проблемы с видимостью под дождем бессмысленно.

Кроме того, гонщик «Ред Булл» призвал «Формулу-1» не подражать NASCAR, где пилоты не выступают в дождевых условиях.

«Очень трудно решить такие проблемы. Спрей будет всегда. Колесные арки на машине «Формулы-1» не особо помогут. За машиной безопасности передо мной тоже сильный спрей. На автостраде такие же трудности.

Когда я пилотировал в «Формуле-3» и иногда был в середине пелотона, то также ничего не видел. Так было всегда. Спросите более старших гонщиков «Ф-1» – они тоже ничего не видели.

Конечно, случаются аварии с плохим исходом, и, естественно, начинаются разговоры. Но если так смотреть на ситуацию, под дождем гоняться нельзя, ведь проблемы с видимостью будут всегда.

Было бы жаль [не гоняться под дождем] – как в NASCAR, они тоже не выступают под дождем», – отметил двукратный чемпион мира.

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3 комментария

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Гран При Бразилия 2016 и как Макс умудрился не потерять болид — ради таких моментов нужны гонки под дождём))
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Раньше просто дирекция гонки не особо парилась над безопасностью и гонщиком приходилось привыкать ездить в дождь, а сейчас при малейшей возможности пускают машину безопасности и останавливают гонки
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Ответ <~Inter~>
Раньше просто дирекция гонки не особо парилась над безопасностью и гонщиком приходилось привыкать ездить в дождь, а сейчас при малейшей возможности пускают машину безопасности и останавливают гонки
Последняя настоящая дождевая гонка - Сильверстоун 2008. Без остановок, без красных флагов и т.п. В круге - тройка лидеров, четвёртый отстал на круг. Масса установил рекорд по количеству разворотов в дождевой гонке. Вообще - вылетали все.

Уже с 2009 дождевых гонок в правильном понимании не стало - в Малайзии стояли с середины, ждали, когда просохнет. Так и не поехали.
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