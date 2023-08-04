Календарь младших «формул» на сезон-2024: «Ф-2» впервые приедет в Катар

« » и « » объявили расписание гонок на сезон-2024.

«Ф-2» откроет сезон этапом в Бахрейне, а завершит в Абу-Даби, как и « ». Вторая «формула» проведет 14 уик-эндов и впервые посетит Катар. Место в календаре потеряли Нидерланды.

Расписание гонок «Ф-3» осталось без изменений в сравнении с сезоном-2023, пилоты проведут десять этапов.

Расписание этапов «Формулы-2» на сезон-2024

1. Бахрейн – 29 февраля – 2 марта

2. Саудовская Аравия – 7-9 марта

3. Австралия – 22-24 марта

4. Италия (Имола) – 17-19 мая

5. Монако – 23-26 мая

6. Испания – 21-23 июня

7. Австрия – 28-30 июня

8. Великобритания – 5-7 июля

9. Венгрия – 19-21 июля

10. Бельгия – 26-28 июля

11. Италия (Монца) – 30 августа – 1 сентября

12. Азербайджан – 13-15 сентября

13. Катар – 29 ноября – 1 декабря

14. Абу-Даби – 6-8 декабря

Расписание этапов «Формулы-3» на сезон-2024

1. Бахрейн – 29 февраля – 2 марта

2. Австралия – 22-24 марта

3. Италия (Имола) – 17-19 мая

4. Монако – 23-26 мая

5. Испания – 21-23 июня

6. Австрия – 28-30 июня

7. Великобритания – 5-7 июля

8. Венгрия – 19-21 июля

9. Бельгия – 26-28 июля

10. Италия (Монца) – 30 августа – 1 сентября

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