Календарь младших «формул» на сезон-2024: «Ф-2» впервые приедет в Катар
«Формула-2» и «Формула-3» объявили расписание гонок на сезон-2024.
«Ф-2» откроет сезон этапом в Бахрейне, а завершит в Абу-Даби, как и «Формула-1». Вторая «формула» проведет 14 уик-эндов и впервые посетит Катар. Место в календаре потеряли Нидерланды.
Расписание гонок «Ф-3» осталось без изменений в сравнении с сезоном-2023, пилоты проведут десять этапов.
Расписание этапов «Формулы-2» на сезон-2024
1. Бахрейн – 29 февраля – 2 марта
2. Саудовская Аравия – 7-9 марта
3. Австралия – 22-24 марта
4. Италия (Имола) – 17-19 мая
5. Монако – 23-26 мая
6. Испания – 21-23 июня
7. Австрия – 28-30 июня
8. Великобритания – 5-7 июля
9. Венгрия – 19-21 июля
10. Бельгия – 26-28 июля
11. Италия (Монца) – 30 августа – 1 сентября
12. Азербайджан – 13-15 сентября
13. Катар – 29 ноября – 1 декабря
14. Абу-Даби – 6-8 декабря
Расписание этапов «Формулы-3» на сезон-2024
1. Бахрейн – 29 февраля – 2 марта
2. Австралия – 22-24 марта
3. Италия (Имола) – 17-19 мая
4. Монако – 23-26 мая
5. Испания – 21-23 июня
6. Австрия – 28-30 июня
7. Великобритания – 5-7 июля
8. Венгрия – 19-21 июля
9. Бельгия – 26-28 июля
10. Италия (Монца) – 30 августа – 1 сентября
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«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2024 – чемпионат стартует 2 марта в Бахрейне
https://en.wikipedia.org/wiki/2008–09_GP2_Asia_Series