Ландо Норрис об итогах Гран-при Бельгии: «Мы пока не в состоянии бороться с «Мерседесом» и другими командами, пока они явно на шаг впереди нас»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бельгии.

Норрис считает, что падение скорости относительно последних этапов говорит о том, что в «Макларене» пока не добились желаемого и не вышли на один уровень с конкурентами.

«Не думаю, что наш выбор настроек антикрыльев оказался оптимальным. Мы просто не смогли уделить этому моменту достаточно внимания, потому что, знаете, привезли сюда фактически совершенно новую машину, и очень много времени у нас ушло на работу с обновлениями. И это было правильно.

Потому что, ну, знаете, в календаре не так много трасс – вероятно, где-то три или четыре, – где вам нужна настройка со столь низким уровнем прижимной силы. Так что в будущем, возможно, мы будем уделять таким моментам больше внимания. Однако в целом наше внимание было сосредоточено на том, чтобы просто добиться максимума от совсем новой машины, с которой мы работаем все несколько недель, что в итоге уже принесло нам два попадания на подиум. Так что я бы предпочел вот такие результаты, чем постоянное выступление на уровне чуть ниже среднего.

Но да, в Спа положение дел было вот таким. Думаю, даже по уровню износа шин все вернулось к «норме». Уровень износа шин на всех комплектах был шокирующим – «софт», «медиум», «хард», вообще не важно. И в каком-то смысле я даже рад тому, что это случилось. У нас было несколько отличных гоночных уик-эндов, но пока мы не вышли на тот уровень, где хотим быть, мы пока не в состоянии бороться с «Мерседесом» и другими командами, пока они явно находятся на шаг впереди нас.

Таково положение дел. Вообще я даже рад, что теперь мы это знаем. У нас было несколько хороших уик-эндов, но пока не достигли желаемого уровня. Нам нужно делать еще один шаг вперед», – рассказал Норрис.

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4 комментария

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White Pardus
Ну что...пашите. Отдохнули и впрягайтесь в баланс.
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Mortimer1
Ответ Rodbert
Падение скорости было у тебя, а у Пиастри всё норм.
Пиастри доехал до финиша вчера чтобы рассуждать о его скорости?)
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