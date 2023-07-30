Шарль Леклер: «Стратегия была основана на том, чтобы удержать позади Хэмилтона»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бельгии, рассказав о борьбе с за место на подиуме.

«Это максимум, чего мы могли сегодня добиться, вне всяких сомнений. То есть, да, ты всегда надеешься на победу, всегда стремишься выиграть гонку. Но, с другой стороны, реалистично оценивая ситуацию мы понимали, что « намного быстрее нас.

Нашей же целью было заработать максимум очков с учетом возможностей болида. И, если честно, я не думаю, что сегодня мы могли выступить лучше.

Если говорить о стратегии, то в целом нам просто нужно было реагировать на действия Льюиса, а в «Ред Булл» уже кругом позже реагировали на наши действия. Мы все оказались на одинаковой стратегии, потому что все команды реагировали на действия других участников. Так что наша стратегия была основана на том, чтобы удержать позади Льюиса, делая это на протяжении всей гонки. У него был хороший темп, но нам казалось, что мы держим ситуацию под контролем», – рассказал Леклер.

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