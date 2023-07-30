Джордж Расселл: «Думаю, Леклер был слегка в шоке от нас. Мы не ожидали, что «Феррари» будет такой быстрой»

Пилот « » поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, где финишировал шестым.

«Думаю, [Леклер] был слегка в шоке от нас. Мы не ожидали, что они [« »] будут такими быстрыми. Но, как я и сказал, у нас хорошее положение в командном зачете. Пока что мы в безопасности.

Нам очень не повезло в начале гонки из-за неудачи Оскара [Пиастри]. Я поехал левее и слегка недооценил его положение, при котором он не мог повернуть. Мне некуда было деться, и на старте я потерял четыре или пять позиций.

Это повлияло на мою гонку. Если бы все было иначе, мы бы были пятыми – но я бы хотел думать, что боролся бы с Льюисом [Хэмилтоном] и Шарлем за подиум.

Это был очень сложный уик-энд. Рад, что все закончилось. Теперь нужно немного отдохнуть, и снова за работу», – сказал Расселл.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й