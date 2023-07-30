Шарль Леклер: «Подиум – это повод немного улыбнуться»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Бельгии.

Леклер отметил, что попадание на подиум стало для команды важным и приятным моментом и позволит в хорошем настроении уйти на летний перерыв в чемпионате.

«Подиум – это действительно важно. По крайней мере, для меня это повод немного улыбнуться, и я уверен, что это также повод улыбнуться для многих людей на базе « », и на трассе. Что мы вот в таком настроении уходим на летний перерыв в чемпионате.

Да, счастье далеко не полное, ведь мы по-прежнему далеки от «Ред Булл», а догнать их – это наша цель, но с другой стороны здорово вот так закончить первую половину сезона после столь трудного старта чемпионата.

Не думаю, что это можно назвать уверенностью, потому что от одного уик-энда к другому форма команд меняется. Есть кое-что интересное, что нам нужно будет обязательно изучить, если мы говорим о нашей конкурентоспособности здесь и на этапе в Будапеште. Мне кажется, что если бы до Гран-при Венгрии мне предложили сделать ставку на то, какая трасса лучше подойдет болиду «Феррари», я бы назвал трассу в Венгрии. Однако здесь мы смотрелись намного сильнее, чем в Венгрии.

Это именно то, в чем нам нужно разобраться, что нужно понять, чтобы иметь возможность выжимать максимум из своего болида на каждом Гран-при во второй половине сезона, поскольку очевидно, что до этого мы чего-то не понимали.

Это не повод для беспокойства, а скорее момент, на котором стоит сосредоточить внимание», – рассказал Леклер.

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