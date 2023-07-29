Гельмут Марко о целях на гонку: «Основная задача – пройти Хэмилтона. А вы знаете, они с Максом не лучшие друзья»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги спринта Гран-при Бельгии, где Макс Ферстаппен одержал победу.
«С точки зрения стратегии, было нелегко. Мы специально зазвали первым Чеко, потому что ожидали хаоса на пит-лейне. Вот почему мы оказались позади Пиастри. Макс тут же заметил, что Пиастри слегка заносило и что он перегружал шины. А затем вы видели, как он [Ферстаппен] легко его прошел, хотя у «Макларена» было больше прижимной силы. Мы думали, что в дождь они будут сильнее», – сказал Марко.
Также Гельмут поделился ожиданиями от воскресной гонки. Ферстаппен взял поул, но стартует с шестого места из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач:
«Макс был недосягаем [в пятничной квалификации] с отрывом в 0,8 секунды, но у нас есть несколько серьезных соперников. Хэмилтон был очень быстрым – я полагаю, он будет таким же завтра. А вы знаете, эти двое не лучшие друзья.
Основная задача – пройти Хэмилтона. Думаю, это возможно. С точки зрения износа шин и скорости в целом, наш болид в своей лиге, особенно с использованием DRS».
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й
Но Хэму стоит рассмотреть вариант "Защиты
̶Н̶и̶м̶ц̶о̶в̶и̶ч̶а̶ ̶ Ферстаппена" с поздним торможением внутри поворота и перекрытием напрочь траектории". 🫢
Было бы недурно отправить Макса на гравий его же методом.
И собирал сотни плюсов.
И в Сильверстоуне я аплодировал.
Пересмотрите весь эпизод в динамике 3 предыдущих поворотов. Хэм сделал то, что должен был.
И так теперь с Максом будет всегда.
а объехать его и Цунода может)
Никакой борьбы не будет!
дрс на втором врубят, и на 4-5 Макс уже будет лидером
Или планируют уже в сентябре Рика с Чеко местами поменять?))