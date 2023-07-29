Гельмут Марко о целях на гонку: «Основная задача – пройти Хэмилтона. А вы знаете, они с Максом не лучшие друзья»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги спринта Гран-при Бельгии, где Макс Ферстаппен одержал победу.

«С точки зрения стратегии, было нелегко. Мы специально зазвали первым Чеко, потому что ожидали хаоса на пит-лейне. Вот почему мы оказались позади Пиастри. Макс тут же заметил, что Пиастри слегка заносило и что он перегружал шины. А затем вы видели, как он [Ферстаппен] легко его прошел, хотя у «Макларена» было больше прижимной силы. Мы думали, что в дождь они будут сильнее», – сказал Марко.

Также Гельмут поделился ожиданиями от воскресной гонки. Ферстаппен взял поул, но стартует с шестого места из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач:

«Макс был недосягаем [в пятничной квалификации] с отрывом в 0,8 секунды, но у нас есть несколько серьезных соперников. Хэмилтон был очень быстрым – я полагаю, он будет таким же завтра. А вы знаете, эти двое не лучшие друзья.

Основная задача – пройти Хэмилтона. Думаю, это возможно. С точки зрения износа шин и скорости в целом, наш болид в своей лиге, особенно с использованием DRS».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

18 комментариев

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Arti22
Интересно по чьей вине они не лучшие друзья)))
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Luca di Montezemolo
Ну что за сказки, легко объедет , сколько можно прибеднятся , тачки как из разных категорий, сегодня чика смазал первый поворот Хэм оказался прям за ним и не смог обогнать.
+10
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Забор Высоков
Оченя удивлюсь, если Люис сможет оказать хоть какое-то сопротивление самовозке.
Но Хэму стоит рассмотреть вариант "Защиты
̶Н̶и̶м̶ц̶о̶в̶и̶ч̶а̶ ̶ Ферстаппена" с поздним торможением внутри поворота и перекрытием напрочь траектории". 🫢
Было бы недурно отправить Макса на гравий его же методом.
+9
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Забор Высоков
Ответ Мадина Уйгурова
Меня всегда порожали фанаты Загитовой и Хэмилтона. Эти двое всегда говорят о мире, доброте и чуть ли бабочками какают. Но при этом их фанаты наверное самые отбитые отморозки, которые готовы уничтожить вокруг себя всех и вся. Вы фактически радуетесь тому, что Макс улетел на 300км в стену в Англии, где мог закончить как Сенна. И ничего не щёлкает в голове.
Не щелкает. Я 2 года до того, на каждом этапе писал, что рано или поздно, кто-то проучит Макса за его наглую и порочную езду "посторонитесь, я псих".
И собирал сотни плюсов.
И в Сильверстоуне я аплодировал.
Пересмотрите весь эпизод в динамике 3 предыдущих поворотов. Хэм сделал то, что должен был.
И так теперь с Максом будет всегда.
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Mik mik
Льюис уже сам сказал, что у него цель пройти две машины, а Тапок "пролетит мимо". Так что никакого напряга не предполагается. Дохтур по себе и по 33 номеру меряет..
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Надо гонщикам договориться, что после зелёного 3 секунды стоят, чтобы Макс сразу вперёд вышёл, чтобы сам спокойно впереди ехал, а другие могли бы в "своей лиге" погоняться.
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past present future
Ответ Luca di Montezemolo
Ну что за сказки, легко объедет , сколько можно прибеднятся , тачки как из разных категорий, сегодня чика смазал первый поворот Хэм оказался прям за ним и не смог обогнать.
А никто и не прибедняется: "С точки зрения износа шин и скорости в целом, наш болид в своей лиге, особенно с использованием DRS"
+1
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Мадина Уйгурова
Ответ Paninaro
Не то, что недурно, а отлично.) Голландского крашера надо учить манерам. Хорошо получилось в Сильвере 21, в Интерлагосе 22. Неплохо бы и напомнить пассажиру из РБ.
Меня всегда порожали фанаты Загитовой и Хэмилтона. Эти двое всегда говорят о мире, доброте и чуть ли бабочками какают. Но при этом их фанаты наверное самые отбитые отморозки, которые готовы уничтожить вокруг себя всех и вся. Вы фактически радуетесь тому, что Макс улетел на 300км в стену в Англии, где мог закончить как Сенна. И ничего не щёлкает в голове.
+3
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irs118return
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дед правильно переживает , Люся спокойно может крашнуть и запороть гонку Максу
а объехать его и Цунода может)
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Igor T.
То есть Переса дохтур как соперника для Макса не рассматривает? хаха
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Rangawe
Дохтор лукавит сильно конечно
Никакой борьбы не будет!
дрс на втором врубят, и на 4-5 Макс уже будет лидером
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alex1382
Ответ Paninaro
Не то, что недурно, а отлично.) Голландского крашера надо учить манерам. Хорошо получилось в Сильвере 21, в Интерлагосе 22. Неплохо бы и напомнить пассажиру из РБ.
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Рнпрл Аари
Ответ Забор Высоков
Оченя удивлюсь, если Люис сможет оказать хоть какое-то сопротивление самовозке. Но Хэму стоит рассмотреть вариант "Защиты ̶Н̶и̶м̶ц̶о̶в̶и̶ч̶а̶ ̶ Ферстаппена" с поздним торможением внутри поворота и перекрытием напрочь траектории". 🫢 Было бы недурно отправить Макса на гравий его же методом.
Ну да Сильверстоуне таким образом Макс же Хэма отправил в стенку))
+1
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Иван Ерёмин
Ответ Igor T.
То есть Переса дохтур как соперника для Макса не рассматривает? хаха
А какой смысл, в двух квалах разница по 0,8-0,9 секунды, и в зачёте 118 баллов, вообще нет смысла сравнивать.
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Igor T.
Ответ Иван Ерёмин
А какой смысл, в двух квалах разница по 0,8-0,9 секунды, и в зачёте 118 баллов, вообще нет смысла сравнивать.
Ну хотя бы из вежливости)
Или планируют уже в сентябре Рика с Чеко местами поменять?))
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