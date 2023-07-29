Гельмут Марко о целях на гонку: «Основная задача – пройти Хэмилтона. А вы знаете, они с Максом не лучшие друзья»

Советник « » подвел итоги спринта Гран-при Бельгии, где одержал победу.

«С точки зрения стратегии, было нелегко. Мы специально зазвали первым Чеко, потому что ожидали хаоса на пит-лейне. Вот почему мы оказались позади Пиастри. Макс тут же заметил, что Пиастри слегка заносило и что он перегружал шины. А затем вы видели, как он [Ферстаппен] легко его прошел, хотя у « » было больше прижимной силы. Мы думали, что в дождь они будут сильнее», – сказал Марко.

Также Гельмут поделился ожиданиями от воскресной гонки. Ферстаппен взял поул, но стартует с шестого места из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач:

«Макс был недосягаем [в пятничной квалификации] с отрывом в 0,8 секунды, но у нас есть несколько серьезных соперников. Хэмилтон был очень быстрым – я полагаю, он будет таким же завтра. А вы знаете, эти двое не лучшие друзья.

Основная задача – пройти . Думаю, это возможно. С точки зрения износа шин и скорости в целом, наш болид в своей лиге, особенно с использованием DRS».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й