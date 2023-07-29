Джордж Расселл: «Удивительно, что я вообще попал в третий сегмент спринт-квалификации – столько ошибок мы допустили»

Пилот « » выразил разочарование своим выступлением в квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

В конце сессии в «Мерседесе» неправильно рассчитали остававшееся до истечения таймера время и Расселл не только не смог хорошо проехать свой быстрый круг, но и помешал напарнику Льюису Хэмилтону.

«Это была тотальная неразбериха, от начала и до конца. Удивительно, что я вообще попал в третий сегмент спринт-квалификации – столько ошибок было допущено с моей стороны, а в конце еще и возникло недопонимание.

Мы сильно беспокоились из-за того, что время сессии заканчивалось – и я думаю, что в итоге у нас в запасе оставалось больше времени, чем мы ожидали. Я оказался слишком близко к машине впереди меня, а Льюис оказался слишком близко уже ко мне. Мы плохо провели сессию.

Мы думали, что вообще не успеем уйти на быстрый круг, потому что время заканчивалось, однако в итоге оказалось, что в запасе оставалось намного больше времени, чем мы думали – ведь последним, кто успел уйти на быстрый круг, вообще оказался Макс Ферстаппен.

В этот уик-энд у нас многое идет не по плану. Надеюсь, что в гонках мы сможем отыграться. Я определенно уверен, что в гонках буду быстрее, потому что в квалификациях мой темп на одном быстром круге был просто ужасным», – рассказал Расселл.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й