Джордж Расселл: «Удивительно, что я вообще попал в третий сегмент спринт-квалификации – столько ошибок мы допустили»

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил разочарование своим выступлением в квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

В конце сессии в «Мерседесе» неправильно рассчитали остававшееся до истечения таймера время и Расселл не только не смог хорошо проехать свой быстрый круг, но и помешал напарнику Льюису Хэмилтону.

«Это была тотальная неразбериха, от начала и до конца. Удивительно, что я вообще попал в третий сегмент спринт-квалификации – столько ошибок было допущено с моей стороны, а в конце еще и возникло недопонимание.

Мы сильно беспокоились из-за того, что время сессии заканчивалось – и я думаю, что в итоге у нас в запасе оставалось больше времени, чем мы ожидали. Я оказался слишком близко к машине впереди меня, а Льюис оказался слишком близко уже ко мне. Мы плохо провели сессию.

Мы думали, что вообще не успеем уйти на быстрый круг, потому что время заканчивалось, однако в итоге оказалось, что в запасе оставалось намного больше времени, чем мы думали – ведь последним, кто успел уйти на быстрый круг, вообще оказался Макс Ферстаппен.

В этот уик-энд у нас многое идет не по плану. Надеюсь, что в гонках мы сможем отыграться. Я определенно уверен, что в гонках буду быстрее, потому что в квалификациях мой темп на одном быстром круге был просто ужасным», – рассказал Расселл.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

5 комментариев

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grag68
На тоненького проходил в следующие сегменты квалы, для того чтобы, в итоге, все испортить напарнику. Неисповедимы пути...
+4
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dw4xbhdgb8
Не мы, а ты
+2
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Ignazio Petko
После новой версии Мерса с понтонами Джордж очень плохо выступает в квалификациях
+1
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Hans_Zimmer
Можно сказать, что проваливает сезон. В одну калитку сливает сэру.
+1
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Donbass
Мало того что полностью сливает сезон напарнику так ещё и ставит ему палки в колеса в квалификациях. Не такой пакостный пилот нужен Мерседесу!
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