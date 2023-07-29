Шарль Леклер: «У нас был потенциал для поула, но я допустил ошибку в 9-м повороте»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

Леклер остался разочарован своим выступлением, отметив, что если бы не допущенная ошибка, он мог бы выиграть поул.

«Сегодня я очень разочарован. Потому что сегодня у нас определенно был потенциал для того, чтобы выиграть поул, но я допустил ошибку в 9-м повороте. К счастью, я сумел удержать машину на трассе, но в том эпизоде я потерял 0,4 секунды, так что сегодня разочарование намного сильнее.

Сегодня дело было совсем не в машине, она работала просто отлично. У нас был потенциал для поула, но сегодня дело было во мне – это я ошибся. За исключением этого круга все шло просто отлично.

Это упущенная возможность, но впереди нас еще ждет спринт. Надеюсь, что с этой стартовой позиции мы хорошо проведем спринт. Думаю, заезд будет проходить в сложных погодных условиях, так что посмотрим», – рассказал Леклер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Ерин
Не понос , так золотуха ... Если пилот в норме - косячит команда , если команда работает как надо - пилот эту работу " поправит " ... Феррари, одним словом ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий