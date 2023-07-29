Шарль Леклер: «У нас был потенциал для поула, но я допустил ошибку в 9-м повороте»

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Бельгии.

Леклер остался разочарован своим выступлением, отметив, что если бы не допущенная ошибка, он мог бы выиграть поул.

«Сегодня я очень разочарован. Потому что сегодня у нас определенно был потенциал для того, чтобы выиграть поул, но я допустил ошибку в 9-м повороте. К счастью, я сумел удержать машину на трассе, но в том эпизоде я потерял 0,4 секунды, так что сегодня разочарование намного сильнее.

Сегодня дело было совсем не в машине, она работала просто отлично. У нас был потенциал для поула, но сегодня дело было во мне – это я ошибся. За исключением этого круга все шло просто отлично.

Это упущенная возможность, но впереди нас еще ждет спринт. Надеюсь, что с этой стартовой позиции мы хорошо проведем спринт. Думаю, заезд будет проходить в сложных погодных условиях, так что посмотрим», – рассказал Леклер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й