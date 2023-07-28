Макс Ферстаппен о спринтерском формате: «Ф-1» внедрила его, чтобы было больше хаоса и ошибок. Так быть не должно»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал новый спринтерский формат после квалификации к Гран-при Бельгии.
Голландец взял поул с большим отрывом от второго места, хотя с трудом прошел в третий сегмент. В гонке Макс стартует шестым из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач.
«Это [проблемы в квалификации] явно в какой-то степени случайность, потому что по ходу квалификации мы выехали на сликах и наконец начали понимать, на что способна машина. К счастью, все прошло не так плохо.
С таким форматом спринта, когда у вас первая практика проходит перед квалификацией к гонке, – даже если весь день сухо, – иногда все зависит от случая, и из-за этого всегда возникает хаос. Вот почему я никогда не наслаждаюсь уик-эндами такого формата. У тебя просто нет времени, и как только ты совершишь ошибку, она будет сказываться на тебе на протяжении всех выходных. Мне кажется, так быть не должно.
Так что, конечно, формат можно улучшить, но, я полагаю, они [«Формула-1»] внедрили его как раз по этой причине – чтобы было больше хаоса и ошибок. Но с учетом того, как все продвинуто в этом спорте, я не думаю, что все должно быть так.
Так, что в пятницу, если приезжаешь с неверными настройками или вносишь ошибочные изменения после первой практики, то будешь мучаться с этим весь уик-энд, что, в сущности, произошло с нами в Бразилии в прошлом году. Это просто очень неприятно», – объяснил Ферстаппен.
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
Лично у меня вопросы к технической составляющей спринта и его полезности в целом
Если говорить о технике то если серия хочет увидеть больше замесов в спринтах то пусть увеличивает число используемых двигателей и коробок передач в целом на сезон
Ну а если говорить о полезности то пусть спринт не только дает какие то очки но и определяет стартовую решетку на воскресенье, либо же пусть дают за спринт аналогичное количество очков что и в гонке дабы подстегнуть какие-то интересные тактики с резиной. и мотивировать тех кто едет за пределом 10 места