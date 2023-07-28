Даниэль Риккардо: «Новый шанс в субботу притупляет боль от разочаровывающей квалификации»

Теги Гран-при Бельгии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо рассказал о неудаче в квалификации к Гран-при Бельгии.

Новичок «Альфа Таури» показал 19-е время и не пробился во второй сегмент. Быстрейший круг Риккардо в первой части квалификации удалили за нарушение пределов трассы.

«Мне кажется, я еще и потерял немного времени. Я пытался проехать «О Руж» «газ в пол» и почувствовал, что машина смещается. Так что пришлось немного поднять ногу с педали газа, из-за чего я съехал с траектории и оказался на более влажной стороне. Я мало что мог поделать – пришлось отпустить машину. Я пытался ее удержать. Конечно, я очень разочарован.

С одной стороны, в этом и суть квалификации. У меня были благие намерения, я пытался проехать поворот с полным газом. Я считал, что это возможно, однако маленькая ошибка нас выбила», – сообщил австралиец.

Риккардо поделился мыслями о том, что проведет еще одну квалификацию в субботу – на этот раз к спринту:

«Прямо сейчас я очень рад, что получу новый шанс. В каком-то смысле это слегка притупляет боль.

Надо вернуться за ноутбуки и изучить данные. Полагаю, завтра условия будут схожими – посмотрим, где окажемся. Конечно, сегодняшний результат разочаровывает, расстраивает и так далее. На том самом круге без этой штуки в «О Руж» я бы, пожалуй, отыграл больше времени. Думаю, мы проходили с запасом в пару десятых. Так что в целом скорость есть, и это важно».

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3 комментария

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Максим Макеев
19 против 11 в воскресенье это практически анриал если конечно Цуноду очень быстро не опустят до 18 место другие
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Антон Якимцев
Да, срезал поворот Рик знатно и оч не вовремя. Но если темп будет, то в Спа не проблема реализовать.
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