Льюис Хэмилтон: «Очевидно, нам нужно поработать над некоторыми улучшениями»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии, где стал четвертым.

«Очень здорово гонять по этой трассе. Было явно очень суматошно, потому что трек постепенно подсыхал. В начале он был очень мокрым, было трудно что-то увидеть.

Приходилось выжимать максимум, потому что каждый круг был быстрее предыдущего. Вот почему каждую сессию мы начинали с конца пит-лейна. Команда отлично справилась с выбором момента для выезда на трассу и с переменами в погоде. Я выжимал максимум, делал все, что было в моих силах.

В конце Макс [Ферстаппен] проехал отличный круг – очень впечатляющий. Но я очень доволен своим результатом.

Не знаю, будет ли завтра машина лучше. Выясним. Сегодня она не была плохой. В целом все выглядело прилично. Во втором секторе мы теряем секунду, так что мне нужно понять, где именно мы отстаем, есть ли способ исправить это с нашими обновлениями и можем ли мы приблизиться к соперникам.

Очевидно, нам нужно поработать над некоторыми улучшениями. Завтра я выложусь на полную, и, надеюсь, следующая квалификация будет такой же хорошей», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й