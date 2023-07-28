Ландо Норрис: «Серьезные повреждения помешали продвинуться выше в квалификации»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис рассказал о квалификации к Гран-при Бельгии на поврежденном болиде.

Пилот «Макларена» показал седьмое время и уступил напарнику Оскару Пиастри. После сессии Норрис заявил, что поездка по гравию сказалась на скорости MCL60.

«Я считаю, мои круги получились достаточно приличными, просто у меня были серьезные повреждения после первого сегмента – я испытывал больше проблем в сравнении с некоторыми соперниками.

Учитывая повреждения, проход в третий сегмент – это уже хорошо. Круг в третьем сегменте вышел приличным, но я не мог выступить сильно лучше», – объяснил Ландо.

Британский гонщик поделился мнением о том, чего ждать в оставшейся части уик-энда:

«Пока рано говорить. Безусловно, мы не так быстры и отстаем в сравнении с последними гонками. Скорость на прямых довольно плохая.

Тем не менее, на среднем секторе Оскар проиграл Ферстаппену всего две десятые, так что есть позитивные моменты. Думаю, мы бы точно продвинулись выше, если бы я не вылетел за пределы трека в первом сегменте».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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3 комментария

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swerh
Мде. Пока не ясно какой темп в уик-энд вообще.
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White Pardus
Ответ swerh
Мде. Пока не ясно какой темп в уик-энд вообще.
Ну...дождь, тут сложно определиться. И вообще, мне кажется скорость скрывают...
0
0
0
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swerh
Ответ White Pardus
Ну...дождь, тут сложно определиться. И вообще, мне кажется скорость скрывают...
Возможно. Завтра квалификация к спринту яснее покажет, кто где. Если, конечно, снова не ливанёт.
0
0
0
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