Ландо Норрис: «Серьезные повреждения помешали продвинуться выше в квалификации»

Ландо Норрис рассказал о квалификации к Гран-при Бельгии на поврежденном болиде.

Пилот « » показал седьмое время и уступил напарнику . После сессии заявил, что поездка по гравию сказалась на скорости MCL60.

«Я считаю, мои круги получились достаточно приличными, просто у меня были серьезные повреждения после первого сегмента – я испытывал больше проблем в сравнении с некоторыми соперниками.

Учитывая повреждения, проход в третий сегмент – это уже хорошо. Круг в третьем сегменте вышел приличным, но я не мог выступить сильно лучше», – объяснил Ландо.

Британский гонщик поделился мнением о том, чего ждать в оставшейся части уик-энда:

«Пока рано говорить. Безусловно, мы не так быстры и отстаем в сравнении с последними гонками. Скорость на прямых довольно плохая.

Тем не менее, на среднем секторе Оскар проиграл всего две десятые, так что есть позитивные моменты. Думаю, мы бы точно продвинулись выше, если бы я не вылетел за пределы трека в первом сегменте».

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