Карлос Сайнс: «Не лучший круг, но рад, что пробился в топ-5 квалификации в тяжелых условиях»

Карлос Сайнс прокомментировал пятое место по итогам квалификации к Гран-при Бельгии.

Гонщик « » стартует четвертым в воскресенье из-за штрафа пилота « » , напарник Сайнса Шарль Леклер начнет заезд с поула.

«Условия были очень трудными. Каждый раз, когда мы выезжали на трассу, условия были совершенно другими.

Мы чисто прошли первый и второй сегменты, а заключительный круг в третьем получился вовсе не лучшим. У меня был довольно большой срыв в восьмом и девятом поворотах, из-за чего я потерял позиции.

Но рад, что я завершил квалификацию в таких тяжелых условиях и пробился в топ-5. Думаю, из-за погоды в эти выходные возможно все. Похоже, она будет очень непростой и в оставшейся части уик-энда», – сообщил испанец

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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