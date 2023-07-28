Макс Ферстаппен: «Условия были сложными. Во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Бельгии, где стал первым. При этом в воскресенье голландец будет стартовать шестым: ему дали штраф в пять позиций за замену коробки передач.

«Было очень трудно. Условия были сложными, и трасса быстро подсыхала. Во время последнего круга во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно, чтобы ехать быстрее, и мне повезло оказаться десятым.

В третьем сегменте есть два комплекта резины, так что можно ехать слегка быстрее, больше рисковать – это мы и сделали на последнем круге.

Знаю, что из-за штрафа потеряю позиции в воскресенье, так что это лучшее, что я мог сделать сегодня», – сказал Ферстаппен.

Макс также рассказал, почему именно в третьем сегменте к машине вернулась скорость:

«Второй сектор все еще был влажным. Была только одна сухая траектория, а в некоторых поворотах приходилось выбирать альтернативу. Все сводилось к уверенности и готовности рискнуть всем на последнем круге. Мы знали, что у нас быстрая машина – и, к счастью, даже в таких сложных условиях мы вновь это показали».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й 

 

14 комментариев

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arspurs9
«В Дождь отрыв Макса особенно сильный» - старичок один.
В дождь Макс со всеми борется. Только высохло, ракета выдала плюс секунду.
+22
-3
+19
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Scorpio
Ответ arspurs9
«В Дождь отрыв Макса особенно сильный» - старичок один. В дождь Макс со всеми борется. Только высохло, ракета выдала плюс секунду.
Ахахах да-да, забавно получилось.
Я бы добавил в дождь едва не отлетел в q2 и от него ничего не зависело
+13
-5
+8
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RusSt
а мы чувствовали надежду во втором сегменте)
+4
0
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Марат Кагин
Ответ Scorpio
Ахахах да-да, забавно получилось. Я бы добавил в дождь едва не отлетел в q2 и от него ничего не зависело
так то не в дождь уже. был кросспойнт, все на софте были
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Фанат спорта01
Ответ Batt Monner
Напарник лет 10 в Ф1 выступает, проверенный середняк против напарников в разных командах. Стролла в тех же квалах дрючил оч уверенно. Вон Леклер своего середняка на 2 десятки опережает и фанатье Шарля готово уже причислить любимку к лику святых
середняк который разгромил Норриса и который выиграл у Макса по квалам в их совместный сезон.
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Paninaro
...а в третьем трасса просохла и ньюивозка вывезла.
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Batt Monner
Ответ Фанат спорта01
середняк который разгромил Норриса и который выиграл у Макса по квалам в их совместный сезон.
Мы обсуждали эту тему, вы тогда ничего не ответили. Макс школьник в разы увереннее опережал Сайнца, чем опытный Леклер
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United_LP
Ответ Batt Monner
Макс как обычно вынес пелотон, девять десятых напарнику в современной Ф1 это мощь
Просто напарник тот еще днарь
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United_LP
Ответ Batt Monner
Напарник лет 10 в Ф1 выступает, проверенный середняк против напарников в разных командах. Стролла в тех же квалах дрючил оч уверенно. Вон Леклер своего середняка на 2 десятки опережает и фанатье Шарля готово уже причислить любимку к лику святых
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Batt Monner
Ответ United_LP
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Конечно, это значит, что Перес не днарь
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Batt Monner
Ответ Фанат спорта01
где он опережал Сайнса? где оба доехали до финиша 5-5,по квалам 10-9 в пользу Сайнса. это не вина Сайнса что он сходил каждые 3гонки из-за проблем с машиной. у Карлоса в тот сезон было 7сходов и 6 из них из-за проблем с машиной у Макса 4 и только одна из-за проблем с машиной.
В гонках Макс выше даже если вынести сходы и кругов впереди напарника проехал тоже больше. И в квалах лучше, 2016 в помощь.
Вина Сайнца в том, что он проиграл напарнику-школьнику, у которого было в разы меньше гоночного опыта в карьере. А теперь Сайнц хотя и помедленнее, но берет стабильностью против распиаренного Леклера
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