Макс Ферстаппен: «Условия были сложными. Во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно»

Пилот « » поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Бельгии, где стал первым. При этом в воскресенье голландец будет стартовать шестым: ему дали штраф в пять позиций за замену коробки передач.

«Было очень трудно. Условия были сложными, и трасса быстро подсыхала. Во время последнего круга во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно, чтобы ехать быстрее, и мне повезло оказаться десятым.

В третьем сегменте есть два комплекта резины, так что можно ехать слегка быстрее, больше рисковать – это мы и сделали на последнем круге.

Знаю, что из-за штрафа потеряю позиции в воскресенье, так что это лучшее, что я мог сделать сегодня», – сказал Ферстаппен.

Макс также рассказал, почему именно в третьем сегменте к машине вернулась скорость:

«Второй сектор все еще был влажным. Была только одна сухая траектория, а в некоторых поворотах приходилось выбирать альтернативу. Все сводилось к уверенности и готовности рискнуть всем на последнем круге. Мы знали, что у нас быстрая машина – и, к счастью, даже в таких сложных условиях мы вновь это показали».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й