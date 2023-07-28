Макс Ферстаппен: «Условия были сложными. Во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Бельгии, где стал первым. При этом в воскресенье голландец будет стартовать шестым: ему дали штраф в пять позиций за замену коробки передач.
«Было очень трудно. Условия были сложными, и трасса быстро подсыхала. Во время последнего круга во втором сегменте я чувствовал себя недостаточно уверенно, чтобы ехать быстрее, и мне повезло оказаться десятым.
В третьем сегменте есть два комплекта резины, так что можно ехать слегка быстрее, больше рисковать – это мы и сделали на последнем круге.
Знаю, что из-за штрафа потеряю позиции в воскресенье, так что это лучшее, что я мог сделать сегодня», – сказал Ферстаппен.
Макс также рассказал, почему именно в третьем сегменте к машине вернулась скорость:
«Второй сектор все еще был влажным. Была только одна сухая траектория, а в некоторых поворотах приходилось выбирать альтернативу. Все сводилось к уверенности и готовности рискнуть всем на последнем круге. Мы знали, что у нас быстрая машина – и, к счастью, даже в таких сложных условиях мы вновь это показали».
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