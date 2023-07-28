Термочехлы останутся в «Формуле-1» в 2024 году

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Комиссия «Формулы-1» приняла решение по поводу термочехлов.

«Пирелли» планировала оказаться от «грелок» с 2024 года. Тесты новых шин показали, что отказ от термочехлов осуществим, однако Комиссия решила отложила запрет минимум на сезон. Испытания продолжатся в 2024 году.

«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» до 2027 года, несмотря на более денежное предложение «Бриджстоун» (Motorsport-Magazin)

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