Шарль Леклер: «Для начала нужно постараться занять второе место в Кубке конструкторов, сделать это будет непросто»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о положении команды в преддверии Гран-при Бельгии.

Леклер признал, что команда несколько утратила позиции в сравнении с прошлым сезоном, но надеется на прогресс в дальнейшем.

«В прошлом году на данном этапе сезона нашей целью были победы в гонках, теперь же мы оказались намного ближе к другим командам, а «Ред Булл» наоборот оказался далеко впереди. Так что да, достигнутого нами прогресса определенно недостаточно. И мы прекрасно это осознаем.

Думаю, если говорить о реалистичных целях команды, то для начала нам нужно постараться занять второе место в Кубке конструкторов, а сделать это будет непросто. «Макларен» вернулся в борьбу. «Мерседес» всегда был силен. «Астон Мартин» в последнее время стала чуть медленнее, но я не сомневаюсь в том, что они еще вернутся.

При этом я знаю, что у нас есть план, и я уверен в том, что у нас все получится. Чуть позже, во второй половине сезона, у нас еще будут обновления болида, которые, как мы надеемся, изменят ситуацию и помогут нам достичь намеченных целей», – рассказал Леклер.

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2 комментария

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WINWOLF
Ха, вы в прошлом то году еле отвоевали 2 место (а тогда машина была не в пример лучше), сейчас даже заикаться не стоит, четвертое бы не слить))
+3
0
+3
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White Pardus
Ответ WINWOLF
Ха, вы в прошлом то году еле отвоевали 2 место (а тогда машина была не в пример лучше), сейчас даже заикаться не стоит, четвертое бы не слить))
сольют. Макам. Там 3-4 гонки осталось
+2
0
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