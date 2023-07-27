Льюис Хэмилтон: «В данный момент мы не можем соперничать с «Ред Булл», но, что называется, никогда не говори никогда»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о положении команды в преддверии Гран-при Бельгии.

«Мы настроены оптимистично. Было здорово вновь оказаться на поуле (в Венгрии). Это показало, что у нашей машины есть потенциал. И мы упорно трудимся над улучшением машины, чтобы стать еще быстрее. Мы хотим закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов, хотим сократить отставание от «Ред Булл», а также, разумеется, хотим вновь начать выигрывать гонки. В данный момент мы не можем соперничать с «Ред Булл», но, что называется, никогда не говори никогда.

Можем ли мы выиграть гонку в данный момент? Не уверен, что мы способны соперничать с Максом. В последней гонке были моменты, когда он был на 0,8 секунды быстрее всех на круге. Но, опять же, никогда не говори никогда», – рассказал Хэмилтон.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Терпи. 8 сезонов никто не мог соперничать с Мерседесом.
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Lordk
Если не знать ничего про Ф1 и прочитать только это интервью и любое из 2020г, то сильно удивишься когда узнаешь, что это теперь Мерс почти не имеет шансов на победы.
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