Льюис Хэмилтон: «В данный момент мы не можем соперничать с «Ред Булл», но, что называется, никогда не говори никогда»

Пилот « » поделился мнением о положении команды в преддверии .

«Мы настроены оптимистично. Было здорово вновь оказаться на поуле (в Венгрии). Это показало, что у нашей машины есть потенциал. И мы упорно трудимся над улучшением машины, чтобы стать еще быстрее. Мы хотим закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов, хотим сократить отставание от « », а также, разумеется, хотим вновь начать выигрывать гонки. В данный момент мы не можем соперничать с «Ред Булл», но, что называется, никогда не говори никогда.

Можем ли мы выиграть гонку в данный момент? Не уверен, что мы способны соперничать с . В последней гонке были моменты, когда он был на 0,8 секунды быстрее всех на круге. Но, опять же, никогда не говори никогда», – рассказал Хэмилтон.

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