Андреа Стелла: «С осторожностью оцениваем перспективы «Макларена» в Спа – в данный момент мы теряем время в трех поворотах»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла с осторожностью оценил перспективы команды на предстоящем Гран-при Бельгии.

Стелла считает, что на трассе «Спа-Франкоршам» достаточно участков, где болид «Макларена» может смотреться недостаточно конкурентоспособно. И что таким образом не стоит изначально ждать от «Макларена» повторения результатов двух последних Гран-при.

Немаловажным фактором Стелла считает и то, что из-за формата со спринтом у команды будет всего одна сессия свободных заездов для поиска оптимальных настроек болида.

«Несмотря на то, что обычно «Спа» называют одной из самых скоростных трасс, в реальности наиболее скоростной 10-й поворот («Пуйон») в квалификации вообще проходится на полной скорости.

При этом, если говорить о результате на круге, очень много времени «лежит» в 1-м повороте («Ла-Сурс»), который проходится на скорости 50 м/ч, в 8-м повороте («Ле Комб», скорость прохождения 60 м/ч), и в последней шикане (проходится на скорости 55 м/ч).

Так что я бы не хотел повторяться, но в данный момент мы оцениваем свои перспективы с некоторой осторожностью, поскольку в трех этих поворотах мы на данный момент время теряем. В текущем состоянии болида.

К тому же, это будет уик-энд со спринтом. Поэтому, помимо общих скоростных возможностей, также важным будет то, насколько быстро вы сумеете адаптировать свою машину к требованиям трассы. А «Спа» очень требовательная трасса с точки зрения понимания настроек болида – например, какой должна быть высота дорожного просвета, поскольку вы не сможете слишком занизить машину из-за «О’Руж», ведь в противном случае вы просто сломаете днище. Так что то, как быстро вы сможете подобрать оптимальные настройки, напрямую скажется на вашем выступлении по ходу всего уик-энда», – рассказал Стелла.

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7 комментариев

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FaithDevotion
Ответ Великий Алонсо
Читеров пора дисквалифицировать из чемпионата.
Согласен, алонсу пора до конца карьеры уже выкидывать
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Flylink
Скрестим пальцы и будем надеяться, что все сложится хорошо для команды. Последние результаты, как глоток свежего воздуха за очень долгое время...
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Максим Макеев
всего в трех? то есть во всех других и на прямых вы ровня РБ? как то это странно звучит ибо даже в Великобритании преимущество Макса в разгар гонки заходило за 10 секунд
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Minuvert
Ответ Flylink
Скрестим пальцы и будем надеяться, что все сложится хорошо для команды. Последние результаты, как глоток свежего воздуха за очень долгое время...
Ничего не получится, если проходить повороты на скорости 50м/ч
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White Pardus
Ответ Flylink
Скрестим пальцы и будем надеяться, что все сложится хорошо для команды. Последние результаты, как глоток свежего воздуха за очень долгое время...
так...Стелле - к аэродинимикам, чиллить и решать вопросы. Время ещё есть)))
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Читеров пора дисквалифицировать из чемпионата.
А воровство чертежей у одного английского старичка попадает в категорию читерство?
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