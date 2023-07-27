Гельмут Марко о предстоящем Гран-при Бельгии: «В дождевых условиях преимущество Ферстаппена становится еще более подавляющим»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бельгии.
«Благодаря наличию скоростных поворотов трасса в Спа должна даже больше подойти болиду «Ред Булл». А еще по прогнозу нас ожидает дождевой уик-энд. Так что главной задачей будет достичь стабильности по ходу гонки.
Проблема в том, что в дождь видимость обычно становится практически нулевой, поэтому дирекция гонки либо выпускает на трассу машину безопасности, либо вообще останавливает заезд. С другой стороны, в дождевых условиях преимущество Ферстаппена становится еще более подавляющим», – рассказал Марко.
Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора
Про дождь и гонки
Хоку написал
такие мои впечатления от дождя
не может ли он не идти хотя бы 5 минут