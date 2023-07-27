Гельмут Марко о предстоящем Гран-при Бельгии: «В дождевых условиях преимущество Ферстаппена становится еще более подавляющим»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бельгии.

«Благодаря наличию скоростных поворотов трасса в Спа должна даже больше подойти болиду «Ред Булл». А еще по прогнозу нас ожидает дождевой уик-энд. Так что главной задачей будет достичь стабильности по ходу гонки.

Проблема в том, что в дождь видимость обычно становится практически нулевой, поэтому дирекция гонки либо выпускает на трассу машину безопасности, либо вообще останавливает заезд. С другой стороны, в дождевых условиях преимущество Ферстаппена становится еще более подавляющим», – рассказал Марко.

Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора

5 комментариев

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shapor
Ответ Максим Макеев
скока можно скока можно такие мои впечатления от дождя не может ли он не идти хотя бы 5 минут
Максим
Про дождь и гонки
Хоку написал
+1
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+1
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Максим Макеев
скока можно скока можно
такие мои впечатления от дождя
не может ли он не идти хотя бы 5 минут
0
0
0
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FaithDevotion
Главное, чтобы не было того сюра, что был в Сузуке прошлогодней с дождём, ну и уж тем более в той же Бельгии в 21-м. Видать, эра крутых дождевых гонок прошла и повторения Монреаля-11 уже не увидим(
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