Гран-при Бельгии-2023. Практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й под дождем
Спа-Франкоршам, Спа
28 июля 2023 года
Практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 2,03,207 (7 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,585 (4)
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,277 (4)
4. Шарль Леклер («Феррари») +4,941 (6)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +5,033 (5)
6. Алекс Албон («Уильямс») +5,187 (5)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +5,860 (8)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,022 (5)
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +6,112 (7)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,835 (6)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +7,076 (4)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,092 (5)
13. Джордж Расселл («Мерседес») +7,268 (7)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +8,878 (7)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +10,795 (6)
16. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени (4)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») - не показал времени (5)
18. Пьер Гасли («Альпин») - не показал времени (2)
19. Эстебан Окон («Альпин») - не показал времени (2)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не показал времени (2)
Дождевую практику прервали красными флагами после аварии Сарджента
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