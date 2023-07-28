Гран-при Бельгии-2023. Практика. Сайнс – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й под дождем

Теги результаты Гран-при Бельгии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Джон Расселл Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Спа-Франкоршам, Спа
28 июля 2023 года
Практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 2,03,207 (7 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,585 (4)
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,277 (4)
4. Шарль Леклер («Феррари») +4,941 (6)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +5,033 (5)
6. Алекс Албон («Уильямс») +5,187 (5)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +5,860 (8)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,022 (5)
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +6,112 (7)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,835 (6)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +7,076 (4)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,092 (5)
13. Джордж Расселл («Мерседес») +7,268 (7)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +8,878 (7)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +10,795 (6)
16. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени (4)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») - не показал времени (5)
18. Пьер Гасли («Альпин») - не показал времени (2)
19. Эстебан Окон («Альпин») - не показал времени (2)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - не показал времени (2)
 

Дождевую практику прервали красными флагами после аварии Сарджента

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio Petko
Если квалификация не состоится, то стартуйте в таком распределении решетки, мне нравится :)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio Petko
Ответ M93
ФИА уже объявила, что вопреки регламенту, если квалификация сегодня не состоится, то в воскресенье гонщики будут стартовать в порядке, который они занимают в чемпионате.
Да, только что в твиттере прочитал. У Переза радости полные штаны от этой новости
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Fun
Ответ Hardi
Ну и где хейтэры Сайнца?
надеюсь это шутка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Ответ Hardi
Ну и где хейтэры Сайнца?
И какие выводы ты сделал из этой практики, кроме заголовка?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шаман 463
Ответ M93
ФИА уже объявила, что вопреки регламенту, если квалификация сегодня не состоится, то в воскресенье гонщики будут стартовать в порядке, который они занимают в чемпионате.
Не интересно, надо перевернутую решетку сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Ignazio Petko
Да, только что в твиттере прочитал. У Переза радости полные штаны от этой новости
и у Дэна))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Шаман 463
Не интересно, надо перевернутую решетку сделать
Давно пора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhenya Dzhinnikov
Ответ Mr.BadGuy
Сайнс бох дождя
Появятся после гонки когда он в очередной раз 2 машины за поворот пропустит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий