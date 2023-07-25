Вандорн выступит за «Астон Мартин» на тестах «Пирелли» в Спа
«Астон Мартин» сообщил, что Стоффель Вандорн вернется за руль машины «Формулы-1».
Действующий чемпион «Формулы E» и резервный пилот «Астон Мартин» в «Ф-1» проведет тесты шин «Пирелли» на домашней для бельгийца трассе «Спа-Франкоршам». Заезды состоятся 1 и 2 августа, Стоффель будет пилотировать актуальный болид AMR23.
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