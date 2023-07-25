Вандорн выступит за «Астон Мартин» на тестах «Пирелли» в Спа

«Астон Мартин» сообщил, что вернется за руль машины «Формулы-1».

Действующий чемпион « » и резервный пилот «Астон Мартин» в «Ф-1» проведет тесты шин « » на домашней для бельгийца трассе « ». Заезды состоятся 1 и 2 августа, Стоффель будет пилотировать актуальный болид AMR23.

Фернандо Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его. Но предложение мне поступило только от «Астон Мартин»

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