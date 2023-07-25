Ральф Шумахер: «Хюлькенбергу было бы лучше в любой другой команде, а не в «Хаасе»

Теги Гран-при Венгрии Ральф Шумахер Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Ральф Шумахер полагает, что Нико Хюлькенберг был бы рад уйти из «Хааса».

На Гран-при Венгрии Нико квалифицировался десятым, а на финише гонки стал лишь 14-м.

«Нико Хюлькенберг на «Хаасе» опять не смог заработать очки, несмотря на очередную сильную квалификацию. После гонки Хюлькенберг раскритиковал команду и призвал к ответу механиков. Его критика абсолютно оправданна. Это неотъемлемая часть бизнеса, и слова имеют значение.

Очевидно, машина хорошо проявляет себя в квалификациях, но не держится в гонках из-за аэродинамических особенностей и износа шин. Вполне логично, что пилот, попадающий в топ-10 в квалификации и застревающий в хвосте в гонке, испытывает разочарование. «Хаасу» нужны срочные перемены!

Что касается будущего Хюлькенберга, вопрос в том, много ли у него вариантов в «Ф-1». Пожалуй, ему было бы лучше в любой другой команде, а не в «Хаасе». Со стороны создается ощущение, что в остальных командах потенциал выше. К примеру, «Уильямс» вкладывает много денег и набирает ход, то же относится к «Альфа Таури». В «Хаасе», напротив, все застопорилось, похоже.

Однако Нико будет непросто найти другой кокпит. У него имидж идеального квалифаера, не раскрывающего свой потенциал в гонках, так что ему очень нужен хороший болид. Мне кажется, прямо сейчас ему трудно из-за того, что он не имеет возможности это доказать. Как бы то ни было, я считаю, что он выступает отлично», – высказался эксперт и бывший пилот «Формулы-1» в своей колонке.

Нико Хюлькенберг: «Хаасу» нужно брать пример с «Макларена»

3 комментария

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Великий Алонсо
Ответ OnlyDendy
Халка вместо Чеко. думаю все будут довольны
За себя говори. Будет все тоже самое, в личной борьбе между Халком и Пересом Нико был даже чуть хуже
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Ascari
Халку надо радоваться, что хоть куда - то взяли в основной состав...
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