Мартин Брандл: «Сезон Ферстаппена напоминает о Мэнселле в 1992-м и Михаэле Шумахере в 2002-м»

Мартин Брандл провел исторические параллели с доминированием Макса Ферстаппена.

Гонщик «Ред Булл» выиграл семь гонок подряд и девять из 11 в 2023 году.

« и «Ред Булл» продолжают держать сезон под контролем в доминирующей манере, и мне это напоминает о в « » 1992 года и Михаэле Шумахере в « » 2002-го. По крайней мере судьба чемпионата не решится в июле или августе, как тогда – гонок было гораздо меньше, система начисления очков отличалась.

Как только показалось, что пелотон настигает мастеров скорости из Милтон-Кейнса, Макс выиграл гонку [в Венгрии] с отрывом в 33 секунды. Он описал машину как чистое удовольствие, которое заставляло его улыбаться под шлемом. Мы даже услышали, как его инженер Джанпьеро Ламбиазе включил радио лишь для того, чтобы прервать молчание и узнать, как дела. Если это кажется чем-то знакомым, победа стала 24-й с начала прошлого года и 44-й в целом», – высказался эксперт и бывший пилот «Формулы-1».

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