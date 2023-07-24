Гельмут Марко: «Выступления «Феррари» и «Мерседеса» не соответствуют ожиданиям. Наше преимущество столь велико как раз из-за нестабильности конкурентов»

Советник «Ред Булл» рассказал, что команда была бы рада возвращению в новой роли – однако австриец не уверен, что это в итоге случится:

«Я не знаю, вернется ли Себастьян. Для начала ему нужно найти себя. А также он должен быть готов пойти на компромисс и смириться с ситуацией – потому что « » никогда не откажется от ДВС. Деревья растут в лесу, и это хорошо. Мы с Себастьяном отличаемся в том, что меня волнует только лес, который растет около дома».

Также Марко поделился мнением о том, как складывается сезон:

«Нас радует то, что в первой половине сезона мы смогли выдать невероятно успешную серию, а Максу все дается довольно легко. Лично меня не радует то, что выступления « » и « » не соответствуют ожиданиям. При переходе от 2022 к 2023 году они изначально добились скорее регресса, чем прогресса. И наше преимущество в чемпионате столь велико как раз из-за нестабильности конкурентов.

Можно ли считать нынешний «Ред Булл» лучшей командой в ее истории? Думаю, что да – из-за очень высокой эффективности и того, что результаты даются с относительной легкостью. Нам еще никогда не удавалось выиграть чемпионат, заняв два первых места в личном зачете, и выиграть Кубок конструкторов, а в 2023 году это вполне может случиться».

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