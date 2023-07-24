Серхио Перес: «Я контролировал Хэмилтона. Мы отставали на несколько десятых, но этого было недостаточно для обгона»

Пилот «Ред Булл» поделился подробностями о том, как провел Гран-при Венгрии, где финишировал на третьем месте.

«Все прошло хорошо, хоть и было очень сложно – особенно во время старта на «харде». В начале у меня было очень мало сцепления. Пока я преследовал и обгонял, знаете, были моменты, когда у нас была только одна траектория, потому что вне ее было слишком много следов резины и мы портили шины.

Было довольно трудно, ведь, пока я догонял [Норриса], приходилось проходить круговых. И при этом уходить с траектории. У меня было два очень плохих круга – я пытался очистить шины. Тогда ко мне и подобрался [Хэмилтон]. Но, к счастью, они снова стали чистыми и, думаю, оставались такими вплоть до конца гонки.

Я контролировал Льюиса. Мы отставали по темпу где-то на несколько десятых, но этого было недостаточно для обгона. Так что все было хорошо. К сожалению, в конце мы заехали на пит-стоп на том же круге, что и [Оскар] Пиастри. Но, думаю, мне следовало активнее использовать шины, чем я это делал.

Мне кажется, в квалификации мы увидели, что разница во времени на одном круге очень мала – где-то 0,5 секунды в пределах первой десятки. В общем, она была очень маленькой. Надеюсь, мы сможем увидеть настоящий темп машины в Бельгии, которая должна лучше подойти нашему болиду. Так что посмотрим», – сказал Перес.

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