Тото Вольфф о скорости «Ред Булл»: «Ощущение, что несколько машин из «Ф-2» противостоит одному болиду «Ф-1»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал успех Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

Голландец принес «Ред Булл» 12-ю победу подряд, что позволило команде побить рекорд «Формулы-1» в 11 побед подряд, принадлежавший «Макларену» с 1988 года.

«Это меритократия. Мы собираемся отыграться и начать выигрывать гонки и чемпионаты, но вы видели сегодняшний темп Макса – вы видели его еще во время тренировки длинных отрезков в пятницу.

Вот, где они [«Ред Булл»] сейчас. Такое ощущение, что несколько машин из «Формулы-2» противостоит одному болиду «Формулы-1». Они отлично постарались. В рамках регламента они здорово поработали», – сказал Вольфф.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
да, Тото, период доминирования Мерседеса был достаточно скучным и тяжёлым для болельщиков. зачем ты продолжаешь его вспоминать?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ vulturecrow
да, Тото, период доминирования Мерседеса был достаточно скучным и тяжёлым для болельщиков. зачем ты продолжаешь его вспоминать?
для Yury Sin, который ограничил возможность ответов, и его братьев по разуму.
это сарказм называется. ясный пень, Тото не будет жаловаться на историческое достижение Мерсов. я таким образом намекаю, что ситуация нынешнего РБ аналогична доминированию Мерседесов, а потому не Тото на это жаловаться.
я понимаю, что на спортсе нет тестов на интеллект при регистрации. но чтобы такие вещи надо было объяснять 🤦‍♂️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
А где ты был 8 лет, Тото?))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий