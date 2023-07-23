Тото Вольфф о скорости «Ред Булл»: «Ощущение, что несколько машин из «Ф-2» противостоит одному болиду «Ф-1»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал успех Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.
Голландец принес «Ред Булл» 12-ю победу подряд, что позволило команде побить рекорд «Формулы-1» в 11 побед подряд, принадлежавший «Макларену» с 1988 года.
«Это меритократия. Мы собираемся отыграться и начать выигрывать гонки и чемпионаты, но вы видели сегодняшний темп Макса – вы видели его еще во время тренировки длинных отрезков в пятницу.
Вот, где они [«Ред Булл»] сейчас. Такое ощущение, что несколько машин из «Формулы-2» противостоит одному болиду «Формулы-1». Они отлично постарались. В рамках регламента они здорово поработали», – сказал Вольфф.
Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й
это сарказм называется. ясный пень, Тото не будет жаловаться на историческое достижение Мерсов. я таким образом намекаю, что ситуация нынешнего РБ аналогична доминированию Мерседесов, а потому не Тото на это жаловаться.
я понимаю, что на спортсе нет тестов на интеллект при регистрации. но чтобы такие вещи надо было объяснять 🤦♂️