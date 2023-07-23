Тото Вольфф: «У нас была вторая по скорости машина – мы просто не смогли обернуть это в свою пользу»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Венгрии, где Льюис Хэмилтон финишировал четвертым, а Джордж Расселл – шестым.

«Думаю, сегодня у нас была вторая по скорости машина. Посмотрите на времена кругов, особенно на прорыв Джорджа [после старта с 18-го места], – мы просто не смогли обернуть это в свою пользу.

И после этого вы видите, где Ферстаппен спокойно наматывает свои круги – такой должна быть наша цель. И на данный момент нам до такого далеко.

Конечно, старт играл определенную роль, но такое случается (Льюис Хэмилтон неудачно стартовал и пропустил вперед Ферстаппена и оба «Макларена» – Sports.ru). Тут еще дело может быть в том, что мы очень бережно обращались с шинами, возможно, даже слишком бережно. Это заметно по разнице между временами кругов ближе к концу гонки.

Думаю, мы изменили темп, быть может, за 15 секунд – что-то вроде этого. В конце мы уступали Пересу 1,9 секунду и всего четыре секунды Норрису, а то и меньше. Думаю, у нас был темп», – сказал Вольфф.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й