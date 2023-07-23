Тото Вольфф: «У нас была вторая по скорости машина – мы просто не смогли обернуть это в свою пользу»

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Венгрии, где Льюис Хэмилтон финишировал четвертым, а Джордж Расселл – шестым.

«Думаю, сегодня у нас была вторая по скорости машина. Посмотрите на времена кругов, особенно на прорыв Джорджа [после старта с 18-го места], – мы просто не смогли обернуть это в свою пользу.

И после этого вы видите, где Ферстаппен спокойно наматывает свои круги – такой должна быть наша цель. И на данный момент нам до такого далеко.

Конечно, старт играл определенную роль, но такое случается (Льюис Хэмилтон неудачно стартовал и пропустил вперед Ферстаппена и оба «Макларена» – Sports.ru). Тут еще дело может быть в том, что мы очень бережно обращались с шинами, возможно, даже слишком бережно. Это заметно по разнице между временами кругов ближе к концу гонки.

Думаю, мы изменили темп, быть может, за 15 секунд – что-то вроде этого. В конце мы уступали Пересу 1,9 секунду и всего четыре секунды Норрису, а то и меньше. Думаю, у нас был темп», – сказал Вольфф.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

18 комментариев

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Alex Sin
Это что то новое. Впервые Тото не сказал, что у них некудышная машина и Льюис превозмог.
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varankin.andrew
Тотошке похоже по кумполу настучали и он решил всё свалить на криворуких пилотов))
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Mr. Grand
Четсно говоря после поула, сегодня вы обосрались просто.
+8
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Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
в смысле вторая по скорости? У Алонсо ведь была вторая по скорости если читать спортс.
Ты не переживай. Сей час представители культа скилла, выпустят свой пресс релиз, в котором опровергнут заявления Тото и напомнят нам, что у Мерса 4-5 машина.
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Женя Дерунов
в смысле вторая по скорости? У Алонсо ведь была вторая по скорости если читать спортс.
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Grigpar
Ответ Женя Дерунов
а чего я должен переживать? Я читаю комментарии на спортсе и тут у Алонсо вторая машина чемпионата)
Так ты читаешь это в основном от тех, кто говорит, что у Мерса 4-5 тачка чемпа. Все сходится.
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Birdman
Явно же пятая, просто в квалификации все превозмогатели были выкручены на максимум
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Антон Якимцев
Оправдания закончились, Сэр. Тото говорит.
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White Pardus
Ферстаппен спокойно наматывает свои круги◄ ничего, 7 лет ВЫ наматывали, точнее Сэр Люся и Нико, ибо Браун удачненько подсуетился под ТОТ регламент и продал Браун Мерсам...покурите, настаёт время Маков...
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alex1382
Ответ Alex Sin
Это что то новое. Впервые Тото не сказал, что у них некудышная машина и Льюис превозмог.
видимо такой чушью уже никого не проймёшь, поэтому приходиться говорить правду
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ffmp
Ответ Ан Кот
кто не смог? его имя нельзя упоминать вслух? Рассел вроде смог хорошо провести гонку
И квалифицироваться 18-м, тоже успех. Это как Перес, который через раз фармит ГД из-за слива квалификации и прорыва через середняков в пелетоне. Как бы Льюис не провел квалу и гонку, такие как ты будут гнать на него в любом случае
+3
-3
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Женя Дерунов
Ответ Grigpar
Так ты читаешь это в основном от тех, кто говорит, что у Мерса 4-5 тачка чемпа. Все сходится.
ничего не знаю ...фанат Алонсо кричал что у Астона вторая тачка чемпа)))
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Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Ты не переживай. Сей час представители культа скилла, выпустят свой пресс релиз, в котором опровергнут заявления Тото и напомнят нам, что у Мерса 4-5 машина.
а чего я должен переживать? Я читаю комментарии на спортсе и тут у Алонсо вторая машина чемпионата)
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_Nibelungen_
Просто удивительно такое слышать от Тотондия.
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irs118return
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че там контракт на эмоциях в силе ещё?🤡
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сыр просто с плесенью уже😄
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Ан Кот
кто не смог? его имя нельзя упоминать вслух?
Рассел вроде смог хорошо провести гонку
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