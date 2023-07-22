Даниэль Риккардо: «Физически мне будет сложнее, чем остальным. В какой-то степени это испытание от «Ред Булл»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо считает, что Гран-при Венгрии дастся ему сложнее, чем другим пилотам, из-за паузы в карьере.

«Думаю, физически, очевидно, мне будет сложнее, чем остальным. В этом году они лучше подготовлены – что есть, то есть.

Сейчас я чувствую себя нормально, и я в целом довольно хорошо могу двигать шеей. Так что думаю, пока все в порядке, но 70 кругов при такой жаре – даже если вы в хорошей гоночной форме, это всегда тяжело.

Здесь и в Сингапуре, пожалуй, сложнее всего. Так что в какой-то степени это испытание от «Ред Булл»: «Что ж, Даниэль, просто запрыгни в болид на следующей неделе и откатай гонку в Будапеште». Но все хорошо, мне нравится», – сказал Риккардо.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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