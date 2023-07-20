Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Ред Булл» найдет дополнительную скорость благодаря обновлениям на Гран-при Венгрии»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен рассчитывает, что «Ред Булл» станет еще быстрее.

На Гран-при Венгрии Ферстаппен может одержать седьмую победу подряд, его команда – 12-ю подряд.

«В этот уик-энд у нас пара обновлений. Надеюсь, они оправдают ожидания, и мы найдем дополнительную скорость в ближайших гонках.

Посмотрим, где мы окажемся на автодроме с высокой прижимной силой и относительно медленными поворотами. На этой трассе потрясающе пилотировать, она очень техничная. Та гонка, которую я всегда жду с нетерпением», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

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2 комментария

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Владимир Вербицкий
РБ не тянет. Нужно прибавлять))
+2
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Роман
Всё верно, пока что болид слабоват для побед и нужно улучшать, возможно стоит поменять инженеров для прогресса
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