Макс Ферстаппен: «Надеюсь, «Ред Булл» найдет дополнительную скорость благодаря обновлениям на Гран-при Венгрии»

Макс Ферстаппен рассчитывает, что «Ред Булл» станет еще быстрее.

На Гран-при Венгрии Ферстаппен может одержать седьмую победу подряд, его команда – 12-ю подряд.

«В этот уик-энд у нас пара обновлений. Надеюсь, они оправдают ожидания, и мы найдем дополнительную скорость в ближайших гонках.

Посмотрим, где мы окажемся на автодроме с высокой прижимной силой и относительно медленными поворотами. На этой трассе потрясающе пилотировать, она очень техничная. Та гонка, которую я всегда жду с нетерпением», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?

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