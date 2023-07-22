Даниэль Риккардо: «Результат – это не все. Я хотел вернуть былое удовольствие»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии, где стал 13-м.

«Результат – это не все. Мне просто было важно вернуться и чувствовать себя комфортно. Вернуть былое удовольствие. Я ощущал подобное на прошлой неделе по ходу тестов – что-то вроде облегчения.

Мне снова было весело, и это я как раз и искал, возвращаясь сюда. Было снова круто. Сажаясь в машину в квалификации, я был расслаблен. Но знать, что ты будешь выжимать максимум из болида с низким запасом топлива, – такое упрощение всего ощущалось очень здорово.

Трудно сказать [смогу ли я финишировать завтра в очках]. Я проехал около восьми кругов, так что я пока мало что знаю об этой машине, о топливе, о том, как она ведет себя по ходу износа шин. Оказавшись в таких ситуациях, я, скорее всего, и узнаю больше о болиде. В подобных условиях всегда труднее пилотировать. Вероятно, завтра мне предстоит многое понять.

Заработать очки было бы феноменально, но пока главная цель – проехать как можно больше кругов и что-то из них понять», – сказал Риккардо.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й