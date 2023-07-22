Кристиан Хорнер: «Все будет зависеть от старта. Как мы знаем, у Хэмилтона и Ферстаппена есть своя история»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

«Нужно отдать должное Льюису и «Мерседесу». В конце он проехал очень сильный круг. Мы же могли выступить чуть лучше, Максу немного сорвало машину в 13-м повороте. Но место на первом ряду стартовой решетки – это все равно хорошо.

Позиции на трассе здесь очень похожи на то, что происходит в Монако, только без барьеров. Если ты занял выгодную позицию на трассе, обогнать тебя будет очень трудно, и все будет сводиться к стратегии.

Наш гоночный темп обычно лучше квалификационного. Все будет зависеть от старта, а как мы знаем, что у этих двоих (Хэмилтона и Ферстаппена) есть своя история. Если они смогут проехать первые несколько поворотов, дальше нас должна ждать интересная гонка», – рассказал Хорнер.

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3 комментария

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Scorpio
Может Норрис воспользуется ситуацией первого поворота)
+3
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Забор Высоков
Вот-вот... Есть смысл ставить на Норриса. И кэфы хорошие .
Эти двое вполне могут самоустранится.
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Дмитрий Литвинов
Максу главное горячку не пороть на старте, у машины есть скорость. Обидно будет если с Хэмом сойдут, хочет увидеть какое-никакое противостояние.
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