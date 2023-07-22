Кристиан Хорнер: «Все будет зависеть от старта. Как мы знаем, у Хэмилтона и Ферстаппена есть своя история»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.
«Нужно отдать должное Льюису и «Мерседесу». В конце он проехал очень сильный круг. Мы же могли выступить чуть лучше, Максу немного сорвало машину в 13-м повороте. Но место на первом ряду стартовой решетки – это все равно хорошо.
Позиции на трассе здесь очень похожи на то, что происходит в Монако, только без барьеров. Если ты занял выгодную позицию на трассе, обогнать тебя будет очень трудно, и все будет сводиться к стратегии.
Наш гоночный темп обычно лучше квалификационного. Все будет зависеть от старта, а как мы знаем, что у этих двоих (Хэмилтона и Ферстаппена) есть своя история. Если они смогут проехать первые несколько поворотов, дальше нас должна ждать интересная гонка», – рассказал Хорнер.
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Эти двое вполне могут самоустранится.