Кристиан Хорнер: «Все будет зависеть от старта. Как мы знаем, у Хэмилтона и Ферстаппена есть своя история»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к .

«Нужно отдать должное и « ». В конце он проехал очень сильный круг. Мы же могли выступить чуть лучше, Максу немного сорвало машину в 13-м повороте. Но место на первом ряду стартовой решетки – это все равно хорошо.

Позиции на трассе здесь очень похожи на то, что происходит в Монако, только без барьеров. Если ты занял выгодную позицию на трассе, обогнать тебя будет очень трудно, и все будет сводиться к стратегии.

Наш гоночный темп обычно лучше квалификационного. Все будет зависеть от старта, а как мы знаем, что у этих двоих (Хэмилтона и Ферстаппена) есть своя история. Если они смогут проехать первые несколько поворотов, дальше нас должна ждать интересная гонка», – рассказал Хорнер.

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