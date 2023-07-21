Дэн Тиктум о де Врисе: «С гонщиками часто обращаются как с дерьмом, c расходным материалом»

Дэн Тиктум высказался о стремительном увольнении Ника де Вриса из «Альфа Таури».

Тиктум являлся пилотом молодежной программы «Ред Булл», а сегодня выступает в « », где де Врис стал чемпионом в 2021 году. В 2019 году , которого считали претендентом на переход в «Формулу-1», уволили после короткого отрезка в «Супер-Формуле».

«Не хочу слишком много комментировать. Могу лишь сказать, что Ник, естественно, очень хороший пилот, он доказал это в разных категориях. Когда представляешь «Ред Булл», «Альфа Таури», большие компании, больших производителей, называйте как угодно, они не могут потратить половину сезона или сезон на то, чтобы гонщик освоился.

Ник в итоге точно бы разогнался, просто он испытывал проблемы. Не знаю, было ли давление. Конечно, пилотировать AT04 в нынешнем сезоне достаточно тяжело, и это тоже не помогало.

Но они не могут ждать. Им нужно, чтобы пилот сразу же поехал быстро. У де большой опыт, он давно в автоспорте, так сказать, много чего выиграл, хорошо выступил в Монце. Полагаю, команда рассчитывала, что он освоится гораздо быстрее. У них есть другие люди, и Риккардо, тоже очень хорошие гонщики.

Я считаю, к нам в лучшем случае относятся как к расходному материалу, если честно. Конечно, есть баланс, но многие из нас потратили 15 лет жизни, чтобы дойти до этой точки, стать профессиональным пилотом, зарабатывать этим деньги. В юности ты многим жертвуешь, вкладывается много труда, много денег – будь то деньги семьи, спонсоров или кого-то еще. Это большой путь.

А потом ты достигаешь вершины, и, боюсь, часто с тобой обращаются как с дерьмом. Но такова природа спорта. Сливки всегда поднимаются наверх, и ты пытаешься остаться там, но это тяжело. И давление высокое, особенно в его положении.

То есть, он думал: «Отлично, это прекрасный шанс». Но спустя две гонки его уже начали критиковать, пресса дышала ему в затылок. Это ###### как сложно, честно говоря. В этом плане мне его жаль. Как я сказал, невозможно отрицать, что он хороший пилот, он это доказал. К сожалению, у него не получилось – обидно», – заявил Тиктум.

Ник де Врис: «Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность исполнить мою мечту. Нужно идти дальше»

Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram