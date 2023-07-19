Ник де Врис: «Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность исполнить мою мечту. Нужно идти дальше»

Бывший пилот «Формулы-1» Ник де Врис прокомментировал увольнение из « ».

В «Ред Булл» приняли решение досрочно завершить сотрудничество с де Врисом и взяли на его место Даниэля Риккардо.

Де Врис же, по сообщениям ряда изданий, уже ведет переговоры о возвращении в «Формулу Е», где выиграл чемпионский титул в 2021 году.

«Небольшая заметка от меня. После недавних событий я решил взять небольшой перерыв и провести какое-то время вне соцсетей. Что я и продолжу делать.

Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Альфа Таури» за возможность исполнить мою мечту. Конечно же, мне больно от того, что эта возможность, этот шанс попасть в «Формулу-1», о котором я всегда мечтал, закончился преждевременно.

Но жизнь – это не путь к пункту конечного назначение, это путешествие, и порой для достижения желаемого приходится идти трудной дорогой.

Я благодарен за благополучную и счастливую жизнь, горжусь своей семьей и нашим путешествием. Случившееся – это лишь очередной опыт, нужно идти дальше и я с нетерпением жду новую главу в своей жизни. Большое спасибо всем за поддержку и теплые слова, было приятно ощущать вашу поддержку», – написал де Врис в соцсетях.

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