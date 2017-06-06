Гоночный чемпионат по дрифту RDS GP 2023 в самом разгаре. Сейчас он подошел к пику сезона — четвертому этапу, который состоится в Москве на ADM Raceway 22-23 июля. Вместе в предстоящим московским до конца сезона пройдут еще три этапа в Красноярске, еще раз в Москве и Сочи. Представляем вашему вниманию расписание и стоимость билетов на каждом этапе, время заездов указано московское.

Этапы RDS 2023 – полный календарь Российской Дрифт Серии 2023

Четвертый этап

Дата: 22-23 июля, с 10:00 до 18:00

Место: Москва, ADM Raceway

Стоимость билетов:

категория «Стандарт»: два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 3 640 рублей, взрослый — 5 500 рублей, включает место со свободной рассадкой;

категория «Комфорт»: два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 5 000 рублей, взрослый — 9 500 рублей, включает персональное кресло;

категория «VIP»: в субботу детский билет от 3 до 12 лет — 13 000 рублей, взрослый — 35 000 рублей; два дня посещения, детский билет от 3 до 12 лет — 32 500 рублей, взрослый — 65 000 рублей, включает место в VIP-ложе с фуршетом и напитками.

Пятый этап

Дата: 12-13 августа, с 14:00 до 22:00

Место: Красноярск Red Ring

Стоимость билетов:

категория «Лайт» (трибуны А0 и А1): два дня посещения, от 700 до 1000 рублей на крытую и открытую трибуны, ограниченный обзор на оцениваемый участок;

категория «Стандарт» (трибуна В1): в субботу детский билет от 7 до 12 лет — 1 100 рублей, взрослый — 2 500 рублей, включает место со свободной рассадкой;

категория «Комфорт» (трибуна В1): два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 4 000 рублей, взрослый — 7 500 рублей, включает персональное кресло на трибуне и отличный обзор от старта до финиша;

категория «VIP» (трибуна А3): в субботу детский билет от 3 до 12 лет — 10 000 рублей, взрослый — 30 000 рублей; два дня посещения, детский билет от 3 до 12 лет — 27 500 рублей, взрослый — 55 000 рублей, включает место в VIP-ложе с фуршетом и напитками.

Шестой этап

Дата: 2-3 сентября, с 10:00 до 18:00

Место: Москва, Moscow Raceway

Стоимость билетов:

категория «Лайт» (трибуна Т3): два дня посещения, от 700 до 1000 рублей на ограниченный обзор на оцениваемый участок;

категория «Стандарт» (трибуна Т4): в субботу детский билет от 7 до 12 лет — 1 100 рублей, взрослый — 2 500 рублей; два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 3 150 рублей, взрослый — 4 500 рублей, включает место со свободной рассадкой;

категория «Комфорт» (трибуна Т4): два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 4 000 рублей, взрослый — 7 500 рублей, включает персональное кресло и отличный обзор от старта до финиша;

категория «VIP» (трибуна Т4): в субботу детский билет от 3 до 12 лет — 10 000 рублей, взрослый — 30 000 рублей; два дня посещения, детский билет от 3 до 12 лет — 27 500 рублей, взрослый — 55 000 рублей, включает место в VIP-ложе с фуршетом и напитками.

Седьмой этап

Дата: 14-15 октября, суббота с 10:00 до 18:30, воскресенье с 12:30 до 18:30

Место: Сочи, Sochi Autodrom (ФТ СИРИУС)

Стоимость билетов:

категория «Стандарт» (трибуна Т2): в субботу детский билет от 7 до 12 лет — 1 100 рублей, взрослый — 2 500 рублей, два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 3 150 рублей, взрослый — 4 500 рублей, включает место со свободной рассадкой;

категория «Комфорт» (трибуна Т2): два дня посещения, детский билет от 7 до 12 лет — 4 000 рублей, взрослый — 7 500 рублей, включает персональное кресло и отличный обзор от старта до финиша;

категория «VIP» (трибуна Т2): в субботу детский билет от 3 до 12 лет — 10 000 рублей, взрослый — 30 000 рублей; два дня посещения, детский билет от 3 до 12 лет — 27 500 рублей, взрослый — 55 000 рублей, включает место в VIP-ложе с фуршетом и напитками.

Обращаем внимание, что на седьмой этап стоимость билетов с 1 октября будет увеличена.