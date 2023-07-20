Серхио Перес: «У меня даже нет времени обсуждать перспективы Риккардо. Половина пелотона была бы рада выступать за «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» высказался о приходе в « » .

Риккардо, заменивший в команде Ника де , также считается многими претендентом на место в «Ред Булл».

«Мне жаль Ника, его опыт выступлений в «Ф-1» получился совсем коротким. И в этом отношении с ним поступили довольно жестоко. Никогда не знаешь, что ждет гонщика в будущем, но ничего не поделаешь, такова « ».

В данном случае трудно подводить итоги. Некоторые гонщики в силу обстоятельств получают в «Ред Булл» меньше времени, некоторые больше. «Ред Булл» повезло, что в данном случае был доступен Даниэль Риккардо.

Я рад за Даниэля, он очень мотивирован и хотел вернуться. Для него это отличная возможность.

В моем отношении же ничего не изменилось. Конкурентами можно считать не только Даниэля и Юки, половина пелотона была бы рада выступать за «Ред Булл». Так что нет, для меня ничего не изменилось.

У меня даже нет времени обсуждать то, что случилось с Даниэлем и каковы его перспективы. Сейчас я сосредоточен на предстоящих гонках в Венгрии и Бельгии. Я не думаю о том, что случится в 2025 году. Мне кажется глупым задумываться о столь далеком будущем», – рассказал Перес.

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