Де Врис может вернуться в «Формулу Е» – гонщика хочет пригласить «Ниссан»

Ник де Врис может продолжить карьеру в «Формуле Е».

Де Врис потерял место в «Ф-1» по ходу нынешнего сезона – руководство «Ред Булл» приняло решение досрочно расторгнуть контракт с гонщиком, а его место в « » на оставшихся этапах займет Даниэль Риккардо.

Де Врис же уже начал поиски места для трудоустройства. Как сообщает The Race и ряд других изданий, в приглашении де Вриса сильно заинтересована команда « », где ищут замену Норману Нато.

Де Врис в прошлом уже выступал в «Формуле Е» и выиграл чемпионский титул в 2021 году.

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