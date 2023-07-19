Де Врис может вернуться в «Формулу Е» – гонщика хочет пригласить «Ниссан»
Ник де Врис может продолжить карьеру в «Формуле Е».
Де Врис потерял место в «Ф-1» по ходу нынешнего сезона – руководство «Ред Булл» приняло решение досрочно расторгнуть контракт с гонщиком, а его место в «Альфа Таури» на оставшихся этапах займет Даниэль Риккардо.
Де Врис же уже начал поиски места для трудоустройства. Как сообщает The Race и ряд других изданий, в приглашении де Вриса сильно заинтересована команда «Ниссан», где ищут замену Норману Нато.
Де Врис в прошлом уже выступал в «Формуле Е» и выиграл чемпионский титул в 2021 году.
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