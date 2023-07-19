Де Врис может вернуться в «Формулу Е» – гонщика хочет пригласить «Ниссан»

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Ниссан Формула E Ник де Врис Авто

Ник де Врис может продолжить карьеру в «Формуле Е».

Де Врис потерял место в «Ф-1» по ходу нынешнего сезона – руководство «Ред Булл» приняло решение досрочно расторгнуть контракт с гонщиком, а его место в «Альфа Таури» на оставшихся этапах займет Даниэль Риккардо.

Де Врис же уже начал поиски места для трудоустройства. Как сообщает The Race и ряд других изданий, в приглашении де Вриса сильно заинтересована команда «Ниссан», где ищут замену Норману Нато.

Де Врис в прошлом уже выступал в «Формуле Е» и выиграл чемпионский титул в 2021 году.

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1 комментарий

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Максим Макеев
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Хельмут Марко...»
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