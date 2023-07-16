Карлос Сайнс о выборе напарника между Хэмилтоном и Ферстаппеном: «Выступление в одной команде с семикратным чемпионом пойдет твоей карьере на пользу»

Пилот «Феррари» заявил, что был бы не против попробовать свои силы, выступая за одну команду с .

Журналисты спросили Сайнса, с кем бы он предпочел выступать за одну команду в данный момент – с Льюисом Хэмилтоном или с .

«В прошлом мы с Максом уже были напарниками, так что я знаю, что сейчас мы поладим. С другой стороны, с Льюисом мы никогда не были напарниками. Но мне кажется, что выступление в одной команде с семикратным чемпионом «Формулы-1» пойдет на пользу твоей карьере, ты сможешь многому научиться.

Так что да, в том числе поэтому я бы, вероятно, выбрал Льюиса, чтобы также попробовать что-то новое. Хотя, честно говоря, мне все равно с кем выступать и кто мой напарник», – рассказал Сайнс.

Распалась одна из самых красивых пар «Ф-1»: Сайнс из «Феррари» вновь одинок. После 6 лет отношений