Дженсон Баттон о шансах Хэмилтона на титул в 2024 году: «Если кто-то и сможет бросить вызов «Ред Булл» – то это «Мерседес»

Теги Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024.

Баттон считает, что Хэмилтон может получить шанс вновь побороться за титул, учитывая возможности «Мерседеса» и достаточно высокую вероятность прогресса в работе с болидом следующего года.

«Да, я думаю, шансы у Льюиса есть. Мне кажется, есть все шансы на то, что в следующем году «Мерседес» будет быстр. У них отличная команда.

Да, сейчас они несколько отстают от «Ред Булл», так что будет непросто, ведь регламент меняться не будет. Но если кто-то и сможет бросить «Ред Булл» вызов – то это «Мерседес», – рассказал Баттон.

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