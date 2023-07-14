Дженсон Баттон о шансах Хэмилтона на титул в 2024 году: «Если кто-то и сможет бросить вызов «Ред Булл» – то это «Мерседес»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года оценил перспективы в сезоне-2024.

Баттон считает, что Хэмилтон может получить шанс вновь побороться за титул, учитывая возможности « » и достаточно высокую вероятность прогресса в работе с болидом следующего года.

«Да, я думаю, шансы у Льюиса есть. Мне кажется, есть все шансы на то, что в следующем году «Мерседес» будет быстр. У них отличная команда.

Да, сейчас они несколько отстают от «Ред Булл», так что будет непросто, ведь регламент меняться не будет. Но если кто-то и сможет бросить « » вызов – то это «Мерседес», – рассказал Баттон.

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