Мартин Брандл: «Теперь Риккардо должен, просто обязан победить Цуноду»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о переходе в « ».

Австралиец, который в нынешнем сезоне занимал в «Ред Булл» должность резервного пилота, будет выступать за «Альфа Таури», начиная с Гран-при Венгрии, заменив в составе команды Ника де :

«Я рад возвращению Риккардо, но моей первой реакцией было: «Что? Вау. Даниэль всерьез собрался это сделать?» Эта новость очень удивила меня.

На самом деле Даниэль сильно рискует. Ведь он окажется за рулем, вероятно, самой медленной машины в пелотоне.

Он должен победить , просто обязан сделать это. Он должен быть быстрее него и в квалификациях, и в гонках. Это обязательное требование.

Может быть, он сможет превзойти эту машину, выжать из нее больше, чем то, на что она способна. Если он сможет значительно превзойти ожидания от машины и вытащить ее куда-то поблизости к топ-10, и сможет удерживать ее там по ходу гонки – тогда да, этот переход может стать для него шансом на спасение».

Брандл выразил сомнения в том, что на решение руководства «Ред Булл» могли значительно повлиять результаты Риккардо на шинных тестах на «Сильверстоуне», которые были названы крайне успешными:

«Нет, в таких условиях ты можешь хоть весь день заниматься своими делами на трассе. При этом сам трек был хорошо прорезинен за три дня гоночного уик-энда «Ф-1». Так что эти результаты нельзя считать репрезентативными – я не верю, что они могли стать определяющим фактором.

Громче всего об изначальных намерениях «Ред Булл» говорит то, что Риккардо вообще оказался за рулем болида на этих тестах. Потому что в противном случае что он вообще там делал? В «Ред Булл» и не скрывали, что взаимоотношения с де Врисом подошли к концу».

Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?