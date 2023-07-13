Андреа Стелла: «Макларен» ожидает, что будет сражаться за победы в 2025-м»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Италии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассчитывает на победы в ближайшие два года.

Гран-при Великобритании стал для команды самым успешным с этапа в Монце в 2021-м. Ландо Норрис завершил заезд вторым, Оскар Пиастри – четвертым.

«Можно обсуждать конкретные цели, но это не обязательно меняет наш подход. Наш подход всегда состоял в том, чтобы вкладывать как можно больше труда в развитие, но в логичном и четком направлении.

Когда мы начали развивать машину, то увидели, что с учетом скорости доработки можно ожидать борьбы с четырьмя быстрейшими командами к концу сезона. Вот что мы считали возможным, поэтому текущее положение в какой-то мере удивляет. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация.

«Макларен» ожидает, что будет сражаться за подиумы в будущем, в следующем сезоне, и за победы сезоном позже. Это долгосрочное видение, но результаты приносит не видение, а факты – то, как ты на самом деле улучшил болид. Вот на чем мы сосредоточены», – отметил Стелла.

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1 комментарий

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TravenS
Ща уверуют в себя излишне благодаря успеху в одной гонке, как Мерседес в конце прошлого года, и прекратят прогрессировать...
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