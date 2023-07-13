Президент Эммануэль Макрон выступил за возвращение Гран-при Франции. Вероятно проведение городской гонки в Ницце

Теги Гран-при Франции Стефано Доменикали Формула-1 Поль Рикар Эммануэль Макрон Авто

Эммануэль Макрон поддержал попытки вернуть Гран-при Франции в календарь «Формулы-1».

Этап в Ле-Кастелле не проводится после сезона-2022. Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали недавно заявлял, что готов обсудить возвращение гонки с президентом страны.

Как сообщает Nice-Matin, мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к Макрону за поддержкой в данном вопросе. Президент дал положительный ответ и предоставил Эстрози и главе Французской автомобильной федерации Николя Десшо полномочия для проведения переговоров с «Ф-1».

Эстрози и Десшо, ранее участвовавшие в организации гонки в Ле-Кастелле, проведут соответствующее исследование, нацеленное на выбор локации. Ранее появлялась информация о возможном проведении городской гонки в Ницце. Учитывая тот факт, что в проект вовлечен мэр города, такая опция представляется реалистичной.

«Я полностью разделяю ваши амбиции. Вы справедливо заметили, что наша страна, которая каждый год проводит крупные международные соревнования, должна быть способна восстановить связь с «Ф-1» ради общего блага.

Это вопрос привлекательности нашей страны, ее влияния на автомобильную индустрию и инновации ради поддержки декарбонизации данного сектора.

Вы сможете изучить различные локации, установить для каждой экономическую модель, ее совместимость с экологическими стремлениями и потенциальный вклад в развитие региона и страны», – написал Макрон.

Стефано Доменикали: «Если Макрон захочет обсудить возвращение Гран-при Франции, я приеду сразу же»

Жан Алези: «Проблема Гран-при Франции не с трассой, с политикой. Вина в потере места в «Ф-1» на стране»

4 комментария

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Антон
Не надо городской, хватает городских. Вообще бы их поменьше.
+2
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FaithDevotion
Ответ Антон
Не надо городской, хватает городских. Вообще бы их поменьше.
Полностью согласен. Лучше б Спа на ежегодной основе в календаре оставили, зараза
+1
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Cardboard_monkey
Там, судя по всему, уже не гран при фоанции, а гран при иммигрантляндии будет
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Bashibuzuck
Щас протестующие всех животных из зоопарков выпустят, и гонка станет гораздо интереснее😁
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