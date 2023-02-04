Жан Алези: «Проблема Гран-при Франции не с трассой, с политикой. Вина в потере места в «Ф-1» на стране»

Жан Алези объяснил, почему Гран-при Франции покинул чемпионат.

Бывший пилот «Формулы-1» недавно стал президентом автодрома « », где Гран-при проводились до 1990 года и с 2018-го. С 2023-го этап потерял место в календаре.

«Проблема «Формулы-1» во Франции не с трассой, а с политикой. Пожалуй, это единственный Гран-при «Ф-1», который никогда не посещал президент – если не считать единственного визита Миттерана (президента Франции с 1981 по 1995 годы – Sports.ru) на Маньи-Кур как проявления его политического желания проводить гонки на этом автодроме.

С тех пор такого не происходило. Проблема не с трассой, проблема с желанием страны. Моя вторая роль – быть амбассадором «Формулы-1», так что у меня прямая связь с чемпионатом, без дураков. И чемпионат высказывается очень четко. В данный момент где-то 32 страны просят о проведении гонок «Ф-1». Наш последний Гран-при пользовался огромной популярностью у зрителей. Жаль, что мы потеряли место.

Гран-при Франции хорошо смотрится в календаре «Ф-1», но если такой возможности нет, значит, страна не заинтересована в автоспорте – очень обидно. Для «Ф-1» не проблема провести Гран-при, вина на Франции. Естественно, моя новая роль в том числе подразумевает, что я отправлю письмо и запрошу встречу с президентом Франции, однако не знаю, случится ли она. Если получится и мы вернем , я буду самым счастливым человеком на свете.

«Альпин» и «Рено» очень сильны в «Ф-1». И не благодаря Франции, а благодаря мощи «Ф-1». Если я приеду в Елисейский дворец и пообщаюсь с Макроном, это будет куда полезнее, чем лоббировать где-то еще», – заключил Алези.

Жан Алези стал президентом автодрома «Поль-Рикар» – именно там француз дебютировал в «Ф-1»