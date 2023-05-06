Стефано Доменикали: «Если Макрон захочет обсудить возвращение Гран-при Франции, я приеду сразу же»

Теги Гран-при Франции Стефано Доменикали Формула-1 Поль Рикар Эммануэль Макрон Авто

Стефано Доменикали готов обсудить возвращение Гран-при Франции на высочайшем уровне.

Этап в Ле-Кастелле потерял место в календаре в 2023 году. Руководитель «Формулы-1» сообщил, что согласен на переговоры с президентом страны Эммануэлем Макроном.

«Интерес к «Ф-1» снова растет, и нельзя просто заявить: я хочу место в календаре, потому что я Франция. Я больше всего хочу возвращения вашей страны, но нужно приложить усилия, которые прикладывают другие. В данный момент мы их не видим.

В тот день, когда президент Макрон скажет мне, что хочет обсудить возвращение Франции, я прибуду. Если он хочет поговорить, я приеду сразу же», – заявил Доменикали в интервью L’Équipe.

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4 комментария

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Reff Kill
А он в курсе, что в демократических странах не президент принимает решения такие? Привыкли с шейхами общаться
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Андрей Омельянович
кто-нибудь остановит этого чувака ? А то его уже куда-то заносит
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Рнпрл Аари
Ишь ты как замахнулся, как говорится не твой уровень дорогой...
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Филипп Черненко
Макрону щас немного не до того)
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