Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3

Теги рейтинги Гран-при Великобритании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Пьер Гасли Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Оскар Пиастри Альпин Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим гонщиком Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап на «Сильверстоуне», где Норрис впервые в сезоне сумел финишировать на подиуме, гонщик получил оценку в 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри с оценкой в 9,4 балла. Третьим стал пилот «Уильямса» Алекс Албон (9,2 балла).

Лучшие пилоты Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,8

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,4

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,2

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0

5. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,8

9. Шарль Леклер («Феррари) – 6,6

9. Пьер Гасли («Альпин») – 6,6

В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Макс Ферстаппен, опережая Алонсо и Хэмилтона.

Фото: официальный сайт «Формулы-1». Изображение кликабельно

Галерея селебрити на «Ф-1» в Британии: Пэрис Хилтон – диджей, Дэмиэн Льюис поет гимн, Шакира, Кара Делевинь и Бекхэм

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Москвитин
Глядя на 4 место Албона, и одновременно вспоминая то, как он выступал в РБ и АТ, можно задуматься, что Вилки построили хороший болид
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
Макс 4й, сержант 5й
угу, понятно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Эмоциональный поверхностный рейтинг, не более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Какой то гигантский разрыв рейтинга между 4 и 5 местом. Хэму хоть и повезло с 3 местом все же отлично выступил можно было и больше, Макса тоже принизили что то. Оскару как новичку наверное накидал плюсов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Первая строчка вполне. Остальные - спорно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий