Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3
Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим гонщиком Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
За этап на «Сильверстоуне», где Норрис впервые в сезоне сумел финишировать на подиуме, гонщик получил оценку в 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри с оценкой в 9,4 балла. Третьим стал пилот «Уильямса» Алекс Албон (9,2 балла).
Лучшие пилоты Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,8
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,4
3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,2
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0
5. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,8
9. Шарль Леклер («Феррари) – 6,6
9. Пьер Гасли («Альпин») – 6,6
В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Макс Ферстаппен, опережая Алонсо и Хэмилтона.
Фото: официальный сайт «Формулы-1». Изображение кликабельно
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угу, понятно