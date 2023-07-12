Норрис – лучший пилот Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Ф-1», Пиастри и Албон – в топ-3

Пилот « » стал лучшим гонщиком Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

За этап на «Сильверстоуне», где Норрис впервые в сезоне сумел финишировать на подиуме, гонщик получил оценку в 9,8 балла. Второе место в рейтинге занял напарник Норриса по «Макларену» Оскар Пиастри с оценкой в 9,4 балла. Третьим стал пилот « » Алекс Албон (9,2 балла).

Лучшие пилоты по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,8

2. Оскар Пиастри («Макларен») – 9,4

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,2

4. Макс Ферстаппен (« ») – 9,0

5. Логан Сарджент («Уильямс») – 7,6

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,4

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 6,8

9. Шарль Леклер («Феррари) – 6,6

9. Пьер Гасли («Альпин») – 6,6

В общем зачете рейтинга лидерство сохраняет Макс Ферстаппен, опережая Алонсо и Хэмилтона.

Фото: официальный сайт «Формулы-1». Изображение кликабельно

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